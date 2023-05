Carro furtado 'reaparece', mas sem rodas, em Maricá

Um automóvel furtado em Maricá foi recuperado nesta sexta-feira (19/05). O problema: o carro 'reapareceu' sem as rodas. O caso aconteceu no bairro Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, distrito do município.

Segundo relatos, a dona do veículo estava passando pela Rua Avenida Dr. Antônio Marquês, onde o furto aconteceu, quando encontrou o carro, parado em frente a uma residência em outro ponto do endereço. O automóvel, um modelo Mobi da marca Fiat, estava abandonado e sem as quatro rodas.

A vítima procurou a Polícia e agentes do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Inoã foram ao local. O veículo foi removido do endereço e levado para 82ªDP (Maricá), que registrou o caso e investiga o crime. Ainda não há informações a respeito dos suspeitos.

