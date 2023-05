Mulher morre após acidente de trânsito em Itaipuaçu

Faleceu na última terça-feira (16/05) a vítima de um acidente de trânsito em Itaipuaçu, distrito de Maricá. O acidente aconteceu na tarde do dia 9 de maio e deixou duas mulheres gravemente feridas. Uma delas era Aline Ferreira de Oliveira, que ficou internada por uma semana, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

A colisão aconteceu em um cruzamento entre a Rua 51 e a Rua 39, no loteamento Jardim Atlântico. Os dois veículos acabaram se chocando ao atravessar o cruzamento e as duas mulheres precisaram ser levadas para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. Agentes da SAMU, do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da região e do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

A vítima era professora da rede municipal e lecionava na Escola Municipal Maria Cristina de Lima Correa, no mesmo loteamento. Em nota publicada nas redes sociais, Secretaria de Educação de Maricá manifestou o pesar pela morte e "solidariedade aos familiares e amigos nesse momento de profunda dor e perda".