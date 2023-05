Homem finge ser dono de empresa para roubar cabos em Maricá e acaba preso

Um homem foi preso após se passar por dono de uma empresa responsável pelo remoção de fios elétricos inutilizados em Itaipuaçu, Maricá. Segundo relatos de moradores da região, ele fingia trabalhar recolhendo cabos da empresa Oi Telecomunicações, mas não tinha autorização para tal e roubava os fios de cobre nos postes.

De acordo com os relatos, ele trabalhava com outros três homens, funcionários da suposta empresa, que passavam pela região com um caminhão de mudanças furtando os cabos. Moradores da região desconfiaram do grupo e acionaram a Guarda Municipal depois que o caminhão foi visto na Rua da Paz.

O trio que removia os fios foi abordado pelos agentes, que convocou também o suposto responsável, pela empresa. O homem chegou com documentação e contratos, mas os guardas preferiram levar o grupo para a 82ª DP (Maricá), com apoio de policiais. Lá, foi constatado que os documentos eram falsos e que a Oi não tinha qualquer envolvimento com a empresa.

Os funcionários foram liberados da unidade, depois que os policiais apuraram que eles não tinham noção do crime. Já o suposto dono foi preso por furto, falso testemunho e fraude processual