Justiça deve ouvir PM acusada de matar irmã em São Gonçalo em maio

Rhaillayne será julgada pelo assassinato da própria irmã, morta a tiros em julho do ano passado - Foto: Reprodução/Divulgação - Alexandre Moreira

A soldado da PM acusada de matar a própria irmã em um posto de combustível no Camarão, em São Gonçalo, deve ser ouvida pela Justiça local no próximo mês. A 4ª Vara Criminal de São Gonçalo decidiu que a próxima audiência da policial Rhaillayne Mello acontecerá no dia 22 de maio, a partir das 14h.

A juíza Juliana Bessa requisitou que a suspeita, suas testemunhas de defesa, sua defesa técnica e o delegado responsável pelo caso, Wilson Luiz Palermo Ferreira, compareçam a audiência. A ré estava presa desde julho de 2022 e está solta desde no final do mês passado teve a prisão revogada.

Relembre o caso:

A policial foi presa pelo próprio marido depois de, segundo investigações, efetuar disparos contra a própria irmã, Rhayana Mello, de 23 anos, após uma discussão entre elas. A vítima morreu no local.