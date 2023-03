Jovem é levado para delegacia após iniciar tumulto em escola de Niterói

Um aluno do Colégio Estadual Raul Vidal, no Centro de Niterói, foi parar na 76ª DP (Niterói) após ser acusado de iniciar um tumulto na entrada da unidade na manhã desta sexta-feira (31/03).

A confusão teria começado depois que o estudante chegou na escola depois do horário do fechamento do portão, segundo testemunhas. Ele teria chutado o portão e discutido com o porteiro. Com a chegada dos policiais, o jovem teria começado a ofender os agentes.

Com comportamento bastante alterado, ele foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, e depois para a 76ª DP, de acordo com informações da Polícia, onde o caso foi registrado como desacato à autoridade. As aulas no Colégio seguem normalmente.