Aluno acusado de assédio é afastado de escola em São Gonçalo

Antes da decisão ser divulgada, um grupo de alunos se reuniu no pátio da unidade nesta última quarta-feira (29) para denunciar o ocorrido - Foto: Divulgação

Um aluno de 19 anos da rede estadual de São Gonçalo foi afastado, nesta quinta-feira (30), após ser acusado de assédio sexual por outras estudantes da instituição. O caso aconteceu no CE Nilo Peçanha, que fica no Centro da cidade. As vítimas relataram que ele assediou mais de 20 meninas - a maioria menores de idade.

Antes da decisão ser divulgada, um grupo de alunos se reuniu no pátio da unidade nesta última quarta-feira (29) para denunciar o ocorrido. Em toda a escola foram pendurados cartazes que diziam frases, como: "Assédio Não!" e "Chega!"; além disso, também entoaram gritos pedindo a expulsão do assediador.

Em nota, a Seeduc informou que todas as medidas cabíveis já foram tomadas. O Conselho Tutelar foi notificado e o caso foi registrado como boletim de ocorrência. O acusado não faz mais parte do Nilo Peçanha e passará por um acompanhamento pedagógico.