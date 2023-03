Aluna é flagrada com arma branca em escola de São Gonçalo

As envolvidas no caso foram conduzidas à 72ªDP (Mutuá) - Foto: Divulgação

As envolvidas no caso foram conduzidas à 72ªDP (Mutuá) - Foto: Divulgação

Uma estudante foi levada à delegacia nesta quinta-feira (30) após ser flagrada com uma arma branca dentro da Escola Municipal Castelo Branco, em São Gonçalo. De acordo com a Secretária de Educação, se tratou de um desentendimento entre duas alunas.

Leia também:

➢ Para evitar ataques, rede escolar do RJ ganhará aplicativo com 'botão do pânico'

➢ Após atentado em SP, rumor de ataque em escola de São Gonçalo começa a circular nas redes

➢ Adolescente é apreendido ao tentar esfaquear colega em colégio do Rio

A equipe da Patrulha Escolar do 7° BPM (São Gonçalo) foi acionada e, ao chegar no local, os agentes foram informados que a jovem havia sido flagrada com uma arma branca. As envolvidas no caso foram conduzidas à 72ªDP (Mutuá).

A Secretaria de Educação esclareceu em nota que a situação foi controlada devidamente pelos agentes, e que as meninas já prestaram ocorrência e foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. Os responsáveis tomaram advertência tanto pelo Conselho, quanto pela Polícia.