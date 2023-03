Dois policiais militares acusados de esquema de jogos de azar são presos na Zona Oeste

Nove pessoas foram presas, na noite da última segunda-feira (06/03), acusadas de organizarem um esquema que explorava jogos de azar em bairros da Zona Oeste do Rio. Entre eles, estavam dois policiais militares e um ex-PM, suspeitos de fazer parte da quadrilha acusada de extorsão.

Segundo a Polícia Civil, a ação começou com a prisão de quatro dos suspeitos, após denúncias de indivíduos armados na Barra da Tijuca. Eles foram encontrados dentro de um veículo estacionado em um posto de gasolina na região do Parque Olímpico. Com eles, foram apreendidas quatro pistolas.

Leia mais

Serial killer de São Gonçalo planejava mais um assassinato, aponta investigação

PM anuncia afastamento das torcidas do Flamengo nos estádios por 90 dias

Policial baleado em tentativa de assalto em Guaxindiba recebe alta

Outras denúncias foram recebidas logo em seguida e os agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com apoio da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), encontraram outro veículo suspeito em outro endereço próximo com base nas informações. Nele, estavam mais acusados, entre eles o ex-policial.

Na saída de um condomínio próximo os agentes encontraram o último dos carros com suspeitos abordados, onde estava outro policial acusado. Ao todo, com os nove presos, seis pistolas e dois revólveres foram apreendidos, além de munição, carregadores e alguns aparelhos celulares. Além disso, de acordo com a apuração da corporação, um dos carros era roubado e outro estava com um motor adulterado.

Os homens foram levados à Delegacia e autuados por organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e receptação.