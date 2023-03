PM anuncia afastamento das torcidas do Flamengo nos estádios por 90 dias

O porta-voz da Polícia Militar, Marco Antônio de Andrade Santos admitiu, nesta terça-feira (7), erros na escolta de uma torcida organizada do Flamengo de Duque de Caxias até o Maracanã , no último domingo (5), que resultou em uma briga generalizada. Uma pessoa morreu e duas estão internadas em estado grave.

Em virtude disso, o tenente-coronel Wagner Ferreira Marques, do Batalhão Especial de Policiamento em estádios ( Bepe) anunciou o afastamento de todas as torcidas organizadas do Flamengo dos estádios do Rio, durante 90 dias. É uma sanção administrativa devido a briga generalizada ocorrida no último jogo.

Leia mais

Serial killer de São Gonçalo planejava mais um assassinato, aponta investigação

Dois policiais militares acusados de esquema de jogos de azar são presos na Zona Oeste

Família de ator desaparecido acredita que ele pode ter sido vítima de um golpe

A medida já está valendo para o jogo entre Flamengo e Fluminense, nesta quarta-feira (8) pelo Campeonato Carioca. E que haverá um maior policiamento , informou o coronel.

"Acredito que amanhã o jogo não vai ter nenhum tipo de problema quanto ao confronto de torcidas", finalizou o coronel.

A instituição instaurou um procedimento administrativo interno para identificar quem cometeu o problema. O porta-voz da PM não informou quais serão as punições para os policiais que erraram no planejamento.