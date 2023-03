Serial killer de São Gonçalo planejava mais um assassinato, aponta investigação

O homem apontado como assassino em série e preso na última sexta-feira (03/03) estava planejando mais um assassinato antes de ser encontrado pelos policiais, de acordo com informações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). De acordo com o inquérito, Uanderson Chermaut Rodrigues pretendia fazer mais uma vítima no último domingo (05/03).

A Polícia Civil não informou a identidade da pessoa visada pelo 'serial killer' gonçalense, mas afirmou ter encontrado evidências o bastante para atestar que o suspeito estava premeditando mais sua quarta vítima. Agentes da DH encontraram dois corpos no cemitério clandestino para onde Uanderson levava as vítimas. Uma mulher idosa, também dada como desaparecida, ainda não foi encontrada, mas de acordo com a polícia, "o inquérito tem elementos suficientes de que ela foi morta e está lá".

Além dele, os policiais também prenderam Sidclei Cruz de Jesus, apontado como cúmplice do criminoso e localizado no Boaçu. Uanderson foi localizado próximo ao município de Casemiro de Abreu, em uma área de difícil acesso. "Essa diligência até encontrar o foragido foi muito complexa, porque era um local rural e de difícil acesso", contou o delegado Augusto Motta Buch.

A unidade já vinha investigando o caso e traçando padrões entre os crimes há alguns tempo. "Nós percebemos que havia um padrão nos desaparecimentos que estavam ocorrendo no município de São Gonçalo e, iniciamos uma investigação, conseguindo chegar nesses dois indivíduos que eram responsáveis pelos desaparecimentos dessas pessoas", reforçou o delegado.