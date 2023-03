Policial baleado em tentativa de assalto em Guaxindiba recebe alta

Trio de suspeitos fugiu do local onde a tentativa aconteceu, na tarde da última segunda (06/03) - Foto: Reprodução

O policial civil baleado durante uma tentativa de assalto a um posto de gasolina em Guaxindiba, na última segunda-feira (06/03) recebeu alta hospitalar durante a madrugada desta terça (07/03). O oficial foi internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, após ser atingido por um disparo na perna.

Fabrício Leite Almeida, de 43 anos, foi atendido por uma equipe de cirurgiões e realizou uma série de exames antes de ser liberado da unidade, com um quadro estável. No momento do tiro, ele foi socorrido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que o conduziram ao Hospital.

O caso aconteceu por volta das 17h15, em um posto de combustível, localizado na altura do km 299 da BR-101, trecho conhecido como "Niterói-Manilha". Fabrício estava parado em seu veículo quando foi abordado por dois homens vestidos com capuzes. Imagens registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento mostram que outro suspeito apareceu depois, para levar o carro.

O policial chegou a se render e sair do veículo, mas decidiu reagir, sacou a arma que estava em sua cintura e atirou contra um dos acusados. Os suspeitos responderam com mais disparos e acabaram atingido a vítima antes de fugir. A identidade dos homens ainda não foi divulgada e ninguém foi preso.