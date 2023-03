Corpo de mototaxista sequestrado é enterrado no Pacheco

Desaparecido desde o dia 1º de fevereiro, quando foi sequestrado, o mototaxista Phillipe Prado de Oliveira, de 29 anos, localizado morto na última sexta-feira (4), foi sepultado na tarde desta segunda-feira (06/03), no Pacheco, em São Gonçalo. O corpo foi encontrado em um cemitério clandestino no meio de um trecho de mata no bairro Ipiiba, próximo ao local onde estava o cadáver do motorista Edenilson Bernardo.

Ambos foram vítimas, segundo as investigações, de Uanderson Chermaut Rodrigues, preso na última sexta (03/03) e apontado como 'serial killer'. O acusado conhecia Phillipe há pelo menos 5 anos, de acordo com relatos de familiares, e teria fingido ajudar a família na época do desparecimento para despistar suspeitas.

"A gente nunca desconfiou. Quem conhece ele [Uanderson] de vista ou pega o mototáxi com ele, vai dizer a mesma coisa que você. Ele esteve lá, no dia seguinte. 'Ajudou' a procurar, levou a gente para outro lado, ao contrário de onde o corpo estava", contou a esposa da vítima, Jessica Marvilla, em depoimento ao OSG.

"Não tem nada que abonasse a conduta do meu marido. Nada. Boto minha mão, meu corpo inteiro no fogo por ele", afirmou esposa da vítima | Foto: Layla Mussi

Junto com Uanderson, a Polícia Civil também prendeu, na última sexta (03/03), Sidclei Cruz de Jesus, apontado como comparsa. No mês passado, os acusados chegaram a entrar em contato com a família, anonimamente, para comunicar que haviam sequestrado o mototaxista e exigir o pagamento de R$ 5 mil pelo resgate.

A família relata que não conseguiu pagar o valor pedido e que, depois disso, não foi mais contatada pelos suspeitos. Depois disso, a motocicleta da vítima chegou a ser vista, já em posse dos criminosos, conforme apontam as investigações. "Se fosse por dinheiro, ele insistia, mas só tentou uma vez e matou. Ele não queria dinheiro, ele queria matar mesmo. E ainda tiveram a ousadia de pegar a moto do meu marido e andar por São Gonçalo com o capacete dele", explicou Jessica.

Os amigos e parentes de Phillipe seguiram as buscas pelo homem e ajudaram os policiais nas investigações, que terminaram com a localização dos corpos e a prisão do suspeito na última semana. Uanderson foi encontrado próximo a uma prisão em Casimiro de Abreu. Junto com Sidclei, ele é investigado por pelo menos três acusações de assassinato. Ele estaria ainda, de acordo com relatos, planejando a morte de mais uma vítima para este domingo (05/03).

Corpo recuperado em mata em Ipiiba foi sepultado no Cemitério Parque da Paz | Foto: Layla Mussi

O corpo de Phillipe foi recuperado no cemitério clandestino e enterrado no Cemitério Parque da Paz. "Meu marido já foi morto como marginal, enterrado como um cachorro que morre dentro de casa, e ainda vai ser enterrado como um indigente? Não, eu não aceito isso. Não tem nada que abonasse a conduta do meu marido. Nada. Boto minha mão, meu corpo inteiro no fogo por ele. Os amigos nem pediam, ele já estava lá para ajudar, se oferecer. Sempre fez questão de estar próximo dos amigos e das pessoas que ele gostava. ", afirmou a esposa do mototaxista.

Dezenas de amigos e familiares da vítima compareceram à cerimônia para prestar homenagens ao morador do Pacheco. Para eles, Phillipe foi um herói mesmo depois de morto, já que as investigações de seu desaparecimento ajudaram na descoberta da localização da outra vítima. "E ainda evitou que outra vida fosse perdida domingo, que outra família tivesse que passar por isso chorando", concluiu Jessica.