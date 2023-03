'Serial killer' é preso acusado da morte de desaparecidos em São Gonçalo e região; vídeo

Apontado pela Polícia Civil como um assassino em série, Uanderson Chermaut Rodrigues foi preso, na tarde dessa sexta-feira (03), por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. De acordo com as investigações, Sidclei Cruz de Jesus agia junto com o 'serial killer' e também foi preso. A dupla é investigada pelo homicídio de pelo menos três vítimas tidas como desaparecidas no município de São Gonçalo.

Uanderson, que segundo a polícia agia como um verdadeiro serial killer, se escondia numa área rural de difícil acesso em um sítio próximo ao município de Casemiro de Abreu. Ele foi encontrado nesta sexta-feira, após diversas tentativas da equipe de policiais civis que fizeram buscas por três dias na região.

Ele, segundo as investigações de agentes da DH, é responsável pela morte a sangue frio de três vítimas, e não demonstrou qualquer sentimento de arrependimento no ato de sua prisão. Aos policiais ele informou uma área em Ipiiba, São Gonçalo, utilizada como cemitério clandestino pela dupla.

Na região de mata apontada pelo acusado foram encontrados dois cadáveres que seriam de um motorista de aplicativo, desaparecido desde novembro de 2022, e de um mototaxista que foi sequestrado no Pacheco, em São Gonçalo, no último dia primeiro de fevereiro e desaparecido desde então.

Os dois presos também são investigados pela morte de uma idosa que saiu de sua casa em Maricá com destino a São Gonçalo e nunca mais retornou. O corpo da idosa, que teria sido morta a pauladas por Uanderson, segundo investigações, ainda não foi encontrado.

A dupla também é acusada de ser responsável por diversos assaltos nos municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Cachoeiras de Macacu e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, não descarta a possibilidade de mais vítimas fatais.

Material apreendido com os acusados | Foto: Divulgação-Polícia Civil

Preso em casa no Boaçu

Sidclei foi preso em sua residência no Boaçu, São Gonçalo. Os policiais da DH encontraram com ele a motocicleta roubada do mototaxista sequestrado, o que para a polícia, evidencia a participação da dupla no sequestro e assassinato do jovem.

O serial killer também foi preso em flagrante por porte de armas de fogo, uma delas utilizadas nos constantes assaltos praticados pela dupla. Contra a dupla a polícia cumpriu o mandado de prisão temporária pelos crimes de homicídio.

Os presos serão encaminhados ao sistema penitenciário ficando à disposição da justiça.

Veja o momento das prisões

