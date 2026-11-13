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Sábado para vacinar cães e gatos contra raiva em São Gonçalo; confira os locais de vacinação

Prefeitura disponibiliza 63 pontos de atendimento das 8h às 17h

relogio min de leitura | Redação
A Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica vacina, anualmente, uma média de 120 mil animais nas duas etapas
A Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica vacina, anualmente, uma média de 120 mil animais nas duas etapas -

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar a segunda etapa da vacinação antirrábica neste sábado (14). Cães e gatos com mais de três meses de vida e que não estejam doentes poderão ser vacinados em 63 locais de vacinação, das 8h às 17h. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até as 16h30.

A Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica vacina, anualmente, uma média de 120 mil animais nas duas etapas. A primeira etapa ocorreu em setembro deste ano. Quem foi vacinado na primeira etapa não precisa ser vacinado na segunda etapa.

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Os gonçalenses podem levar os animais em qualquer local para a vacinação, independente do seu endereço. É importante que os cães estejam com coleiras e, no caso dos ferozes, com a focinheira e sempre conduzidos por um adulto para garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas.

Os gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas e acidentes. Animais doentes, com febre, diarreia ou outras enfermidades não devem ser vacinados, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes.

Para os gonçalenses que perderem a data da campanha, a vacina estará disponível nos Centros de Atendimento Veterinário Municipal (Cavems), no Mutuá e Alcântara, sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, sem a necessidade de realizar agendamento ou pegar senhas.

A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. É uma zoonose (doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano) e o vírus pode estar presente na saliva de um animal infectado, podendo ser transmitido através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães e gatos domésticos, morcegos e outros mamíferos silvestres podem transmitir a doença.

RELAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO:

2ª ETAPA – 14 de novembro

1 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

2 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

3 – Cavem Alcântara

4 – USF Badger da Silveira, Tribobó

5 – USF Luiza de Marilac, Novo México

6 – USF Anaia Pequeno

7 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Izabel

8 – USF Emílio Ribas, Barracão

9 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba

10 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê

11 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

12 – USF Vista Alegre

13 – USF Vereador Josias Muniz, Rio do Ouro

14 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

15 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

16 – Escola Municipal Professora Virgínia de Seixas Cruz, Jardim Nova República

17 – USF José Avelino da Silva, Tribobó

18 – USF Marilea Cardoso, Jóquei

19 – USF Apolo III

20 – USF Almerinda

21 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

22 – Escola Municipal Desembargador Ronald de Souza, Alcântara

23 – Creas Arsenal

24 – PAM Coelho

25 – USF Irmã Dulce, Trindade

26 – Escola Municipal Roberto Silveira, Mutondo

27 – USF Vila Três

28 – Associação de Moradores do Jardim Fluminense

29 – Escola Municipal Leonor Corrêa, Trindade

30 – Escola Municipal Maria Eulália Conceição de Oliveira Maciel, Raul Veiga

31 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

32 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

33 – Escola Municipal Prefeito Jayme Mendonça de Campos, Monjolos

34 – Escola Municipalizada Casa da Criança, Apolo III

35 – Escola Municipal Marcus Vinícius Cruz de Melo Moraes, Santa Izabel

36 – USF Bandeirantes

37 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

38 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

39 – Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha

40 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

41 – Escola Municipal Professora Marluce Salles de Almeida, Trindade

42 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima (Cariranha), Jardim Catarina

43 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre

44 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

45 – USF Juarez Antunes, Laranjal

46 – USF Aníbal Porto, Monjolos

47 – USF Santa Luzia

48 – USF Florença Helena Pereira da Silva Marins, Largo da Ideia

49 – Academia da Saúde Waldemar Lugão Mulim (Cras Monjolos)

50 – Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira, Santa Luzia

51 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

52 – Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, Laranjal

53 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

54 – Clínica da Família de Marambaia

55 – Cras Vista Alegre

56 – Escola Municipal João Cabral de Melo Neto, Vista Alegre

57 – Igreja Católica São José Operário, Jardim Catarina

58 – USF Jardim Catarina I

59 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

60 – Ciep Municipalizado Anita Garibaldi, Jardim Catarina

61 – Parque RJ Nosso Sonho, Boa Vista

62 – USF Nova Cidade

63 – Colégio Municipal Irene Barbosa Ornellas, Jardim Catarina

Tags:

Campanha de vacinação Cuidados com Animais São Gonçalo Saúde Pública vacinação antirrábica vacinação cães e gatos

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