Homem é preso após matar mulher e fingir que ela estava viva

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (12), o homem acusado de matar Rosângela Severiano da Silva Fonseca, de 55 anos, em outubro deste ano. Após as investigações avançarem, o suspeito se apresentou na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), onde teve um mandado de prisão cumprido.

O caso começou a ser investigado no dia 20 de outubro, quando a filha de Rosângela procurou a polícia para denunciar o desaparecimento da mãe. A família desconfiou da situação após perceber mudanças na forma como ela se comunicava por mensagens. Além disso, a residência da vítima estaria sendo ocupada por outras pessoas.

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Durante as apurações, os agentes descobriram que Rosângela foi vista pela última vez no dia 4 de outubro, quando esteve com o irmão, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio. Na ocasião, ela disse que iria embora para votar. No entanto, imagens de câmeras de segurança mostraram que o carro da vítima seguiu em direção a um lava-jato, em um trajeto diferente do esperado para chegar ao local de votação.

Os policiais ouviram o proprietário do estabelecimento, que apresentou contradições nos depoimentos. As investigações também apontaram que ele passou a utilizar o carro e ocupar a casa de Rosângela. O homem alegou ter comprado os bens em dinheiro, mas não apresentou documentos que comprovassem a negociação.

Outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi o fato de o suspeito estar com o celular da vítima. Segundo a polícia, ele utilizou o aparelho para enviar mensagens aos familiares, tentando fazer com que acreditassem que Rosângela ainda estava viva.

O corpo da mulher foi encontrado em Santa Rita, em Nova Iguaçu, e identificado por meio de exame odontológico. O laudo apontou traumatismo craniano provocado por ação contundente como causa da morte.

A investigação continua para esclarecer todos os detalhes do crime.