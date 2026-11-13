Douglas Ruas anuncia nova cúpula de segurança pública no Rio de Janeiro

O governador eleito, Douglas Ruas (PL), define nesta sexta-feira (13) a equipe que comandará a segurança pública no estado pelos próximos quatro anos. Um dos primeiros nomes confirmados é do delegado Lauro César Lethier Rangel, atual titular da 73ª DP (Neves), em São Gonçalo, que chefiará a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O anúncio acontece em um evento nesta manhã na sede da Fecomércio, no bairro Flamengo, no Rio de Janeiro.

Daqui a menos de dois meses, o delegado Lauro César Lethier Rangel, passará a responder pela Secretaria de Segurança Pública, órgão que reúne as polícias Civil e Militar em uma mesma estrutura administrativa.

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Além do delegado, o governador eleito também deve anunciar o coronel Gilbert dos Santos, como Comandante da Polícia Militar. No momento, ele responde pelo 4º Comando de Policiamento de Área (CPA). Já a Polícia Civil, deverá ser chefiada pelo delegado Robson da Costa Ferreira da Silva, que trabalhava na Controladoria da Polícia Civil.

Em razão de reunir as polícias sob as ordens da Secretária de Segurança Pública, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), não será mais considerada uma secretaria, como ocorreu no administração do ex-governador Cláudio Castro.

Essa nomenclatura da SSP como “administradora master das polícias”, deixou de ser considerada em 2019, durante o governo de Wilson Witzel, que aboliu a pasta. Contudo, o órgão voltou a ativa em 2023, no governo de Cláudio Castro, mas sem o mesmo status.

A medida foi tomada pelo governador eleito com a intenção de enxugar a máquina pública e proporcionar mais integração em operações policiais.

Outras nomeações

No começo deste mês, Ruas já havia anunciado alguns dos nomes que farão parte do seu secretariado. Na época, ele apresentou como futura chefe da Casa Civil, a gestora pública e socióloga Maria Gabriela Bessa. A vice-governadora eleita, Fernanda Louback, também havia ganho a administração da pasta Secretaria de Estado de Políticas Inclusivas e da Mulher. E por fim, o servidor público federal, Anderson Monteze, que será o Secretário de Estado de Planejamento, Gestão e Inovação, anteriormente ex-subsecretário Estadual de Planejamento e Orçamento entre 2020 e 2023.