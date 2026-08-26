Lazer: 5 dicas do que fazer em São Gonçalo em dias de chuva

São Gonçalo conta com salas de cinema em dois dos principais centros de compras da cidade: o São Gonçalo Shopping e o Partage São Gonçalo - Foto: Divulgação

São Gonçalo conta com salas de cinema em dois dos principais centros de compras da cidade: o São Gonçalo Shopping e o Partage São Gonçalo - Foto: Divulgação

Dia de chuva não precisa significar dia perdido. Quando o céu fecha em São Gonçalo, uma boa estratégia é apostar em programas em espaços cobertos e a cidade tem opções que vão muito além de ficar em casa esperando o sol aparecer. De cinema a atividades culturais gratuitas, passando por aulas de dança e aquele passeio pelo shopping que salva qualquer domingo chuvoso, confira cinco coisas para fazer em São Gonçalo em dias de chuva.

1. Assistir a um filme no cinema

Se existe um programa que combina perfeitamente com chuva, é o cinema. São Gonçalo conta com salas em dois dos principais centros de compras da cidade: o São Gonçalo Shopping e o Partage São Gonçalo.

A programação reúne lançamentos, filmes infantis, animações, produções nacionais e grandes estreias internacionais. Para quem está com crianças, também pode ser uma alternativa para aproveitar o dia em um ambiente fechado e com outras opções de entretenimento.

E o passeio não precisa terminar quando os créditos sobem: os shoppings também concentram restaurantes, lanchonetes e lojas, permitindo montar um roteiro completo sem precisar ficar indo de um lugar para outro debaixo de chuva.

Dica: antes de sair, confira os horários das sessões e a classificação indicativa do filme escolhido.

Cinemark: clique aqui.

Cinépolis: clique aqui.

2. Aproveitar a programação do Lavourão

O Centro Cultural Joaquim Lavoura, conhecido pelos gonçalenses como Lavourão, é uma das opções para quem quer trocar o programa ao ar livre por uma experiência cultural.

Localizado na Avenida Presidente Kennedy, 721, em Estrela do Norte, o espaço recebe atividades culturais, artísticas e educativas ao longo do ano.

Entre as atrações que fazem parte da programação estão aulas, apresentações, feiras culturais e atividades de economia criativa.

Aulas gratuitas de ritmos

Uma das atividades recorrentes é o projeto CRIA SG, que oferece aulas gratuitas de diferentes ritmos.

As aulas acontecem às segundas-feiras, às 17h30, e incluem modalidades como: Zumba; Fit Dance; Charme; Funk; Jongo; Maracatu.

Uma das vantagens é que não é necessário fazer inscrição prévia para participar das aulas. Além de ser uma opção de lazer, a atividade transforma o dia chuvoso em uma oportunidade para se movimentar e conhecer manifestações culturais diferentes.

Feiras culturais e economia criativa

O Lavourão também recebe feiras culturais e de economia criativa, geralmente às sextas-feiras. Entre as iniciativas estão a Feira da Cultura e a Feira Aduke.

Os eventos costumam reunir artesanato, gastronomia regional, produtos de pequenos empreendedores, arte e ações sociais. O horário habitual é das 9h às 17h, embora a programação possa variar conforme a edição.

Onde fica: Avenida Presidente Kennedy, 721, Estrela do Norte, São Gonçalo.

Como a agenda é atualizada periodicamente, vale acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de São Gonçalo antes de programar a visita.

3. Conferir a programação do Teatro Municipal

Para quem prefere um programa mais tranquilo e quer aproveitar a chuva para consumir cultura, outra possibilidade é conferir a programação do Theatro Municipal de São Gonçalo. O espaço recebe espetáculos teatrais, apresentações musicais, eventos culturais e outras atividades ao longo do ano. Dependendo da programação, também podem surgir opções voltadas ao público infantil e familiar.

A vantagem é óbvia: você pode assistir a uma apresentação enquanto a chuva cai do lado de fora. Antes de sair de casa, é importante verificar a agenda do dia, os horários, a necessidade de retirada ou compra de ingressos e a classificação indicativa de cada atração.

Para quem gosta de cultura local, também vale ficar de olho na programação dos demais equipamentos culturais do município, já que São Gonçalo mantém atividades em diferentes espaços ao longo do ano.

4. Fazer um passeio gastronômico em um lugar coberto

Chuva e comida formam uma parceria difícil de combater. Se o objetivo é sair de casa, mas sem transformar o passeio em uma aventura com guarda-chuva, uma alternativa é escolher um estabelecimento fechado e fazer um pequeno roteiro gastronômico. São Gonçalo tem restaurantes, cafeterias, lanchonetes e espaços gastronômicos espalhados por diferentes bairros. Outra opção é aproveitar a estrutura dos shoppings da cidade, que concentram restaurantes e praças de alimentação.

O programa pode ser simples: um almoço demorado, um café acompanhado de sobremesa ou até uma sessão de cinema seguida de jantar. Para quem está com crianças, escolher um local que tenha outras atividades no mesmo espaço pode facilitar bastante o passeio.

10 melhores restaurantes de São Gonçalo para levar o paizão no Dia dos Pais, segundo plataforma de avaliações



5. Transformar o shopping em um programa completo

Quando a chuva aperta, os shoppings acabam se tornando uma espécie de território neutro entre “quero sair de casa” e “não quero tomar chuva”. O São Gonçalo Shopping, Partage São Gonçalo, Rodo Shopping e Pátio Alcântara permitem montar diferentes combinações de atividades em um único local.

Dá para começar com um almoço, passar pelas lojas, tomar um café, levar as crianças para uma atividade de entretenimento e terminar o passeio no cinema.

Onde levar as crianças para lazer em São Gonçalo no fim de semana gastando pouco

