Onde levar as crianças para lazer em São Gonçalo no fim de semana gastando pouco

São Gonçalo tem parques, praças, atividades culturais e programações gratuitas - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo tem parques, praças, atividades culturais e programações gratuitas - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Quem tem criança em casa sabe: basta chegar a sexta-feira para começar a pergunta: “o que vamos fazer neste fim de semana?”. E, em tempos de orçamento apertado, encontrar opções de lazer em São Gonçalo que sejam gratuitas ou custem pouco pode fazer toda a diferença.

A boa notícia é que não é preciso atravessar a ponte nem gastar uma pequena fortuna para garantir diversão para os pequenos. São Gonçalo tem parques, praças, atividades culturais e programações gratuitas que podem render um sábado ou domingo inteiro de diversão em família.

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Confira algumas opções para colocar no roteiro:

Parque RJ Nosso Sonho é opção gratuita para crianças

Parque RJ Nosso Sonho é uma das principais opções de lazer gratuito em São Gonçalo. Localizado no Boa Vista, o espaço tem 35 mil metros quadrados e reúne atrações para diferentes idades.

Para as crianças, há playground, cascata, áreas de convivência e espaços para atividades ao ar livre. O parque também conta com quadras, pista de skate, campo de futebol society e pistas para corrida. Na última semana, a Prefeitura instalou brinquedos inclusivos na área sensorial.

A cascata é uma das atrações que mais chamam a atenção dos pequenos nos dias quentes. O parque funciona de terça a domingo, das 6h às 22h, e fecha às segundas-feiras para manutenção. Fica na Rua Formosa, 3352, no Boa Vista.

Dica econômica: leve uma garrafinha de água, um lanche e uma toalha ou canga para fazer um pequeno piquenique. Assim, o passeio fica praticamente de graça e a criança costuma considerar o piquenique uma atração cinco estrelas.

Caravana de Arte e Lazer leva diversão gratuita aos bairros

Caravana de Arte e Lazer | Foto: Divulgação/Ascom/São Gonçalo

Outra alternativa para quem procura lazer para crianças em São Gonçalo é ficar de olho na programação da Caravana de Arte e Lazer, projeto itinerante da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg).

A iniciativa percorre diferentes bairros da cidade aos fins de semana e oferece pula-pula, brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro, oficinas, brincadeiras e outras atividades recreativas.

Em algumas edições, a programação também inclui pintura na pele, personagens vivos, música e distribuição gratuita de lanches.

A Caravana foi criada em 2022 com a proposta de ampliar o acesso das crianças ao lazer e à convivência social, chegando inclusive a regiões com maior vulnerabilidade social.

Como o projeto é itinerante, o endereço muda a cada fim de semana. Por isso, vale acompanhar os canais oficiais da Prefeitura antes de sair de casa.

Praças de bairro também podem virar programa

Praça do Vila Lage foi revitalizada recentemente | Foto: Divulgação/Ascom/São Gonçalo

Para quem quer gastar zero reais, uma praça próxima de casa pode ser uma ótima alternativa. São Gonçalo conta com praças em diferentes bairros, muitas delas com áreas para crianças brincarem, caminharem e aproveitarem o espaço ao ar livre.

Praça Duque Estrada - Galo Branco, por exemplo, já recebeu a Caravana de Arte e Lazer, mostrando como esses espaços públicos também podem se transformar em pontos de encontro para as famílias. A ideia é simples: escolher uma praça, levar água, frutas ou um lanche preparado em casa e deixar a criançada gastar energia.

Praia das Pedrinhas para um passeio diferente

Praia das Pedrinhas | Foto: Layla Mussi

Para quem quer variar o cenário, a Praia das Pedrinhas pode entrar no roteiro de fim de semana. O passeio à beira da Baía de Guanabara pode ser uma alternativa para famílias que querem sair da rotina sem necessariamente investir em uma atração paga. O local também é conhecido como ponto para apreciar o pôr do sol.

Para crianças pequenas, vale redobrar a atenção e verificar as condições do local antes de permitir qualquer contato com a água.

Sesc São Gonçalo tem programação cultural

Sesc São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Outra possibilidade é acompanhar a agenda do Sesc São Gonçalo. A unidade conta com espaços culturais e programação voltada para diferentes públicos, incluindo atividades para famílias. O teatro e outras iniciativas culturais podem ser boas alternativas para quem procura um programa diferente do tradicional parquinho.

Como a programação e os valores podem mudar conforme a atividade, é recomendável consultar a agenda antes de programar o passeio: acompanhe pelo instagram clicando aqui.

Shopping pode ser opção para dias de chuva

PlayToy | Foto: Divulgação

Quando São Pedro resolve participar da programação infantil e manda aquela chuva justamente no sábado, os shoppings podem salvar o fim de semana.

São Gonçalo Shopping possui opções de entretenimento infantil, além de cinema e praça de alimentação. Uma das atrações é o PULA PARK, com camas elásticas e outras atividades. Já o Playtoy Park - São Gonçalo Shopping oferece uma alternativa de diversão para os pequenos.

No Partage São Gonçalo também há o Playtoy Park - Partage Shopping São Gonçalo.

Nesse caso, porém, é importante considerar que as atrações infantis são pagas. Para economizar, uma estratégia é aproveitar apenas o passeio pelo shopping e conferir previamente se há eventos gratuitos, oficinas ou atividades promocionais no fim de semana.

Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores

Ilha das Flores | Foto: Divulgação

Para famílias que querem juntar lazer e conhecimento, o Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores é outra possibilidade.

O espaço preserva a memória da imigração e pode proporcionar uma experiência diferente para crianças maiores, especialmente aquelas que já demonstram interesse por história.

Por ser uma visita predominantemente a céu aberto, é uma opção que combina melhor com dias de temperatura agradável. Visitas guiadas podem ser realizadas mediante agendamento, conforme disponibilidade. As solicitações de agendamentos devem ser realizadas com no mínimo 72 horas de antecedência. Clique aqui para agendar uma visita.

Como economizar no passeio com as crianças

Não é preciso transformar cada fim de semana em uma operação financeira de guerra. Algumas estratégias simples ajudam a manter o passeio barato:

Prefira atrações gratuitas, como parques, praças e eventos públicos;

leve água e lanches de casa;

confira a programação da Prefeitura antes de sair;

procure eventos culturais gratuitos;

aproveite os espaços ao ar livre em dias de clima agradável;

se optar por shopping, estabeleça previamente quanto será gasto;

combine o passeio com outras famílias e divida custos de transporte quando possível.

No fim das contas, para a criança, o melhor passeio nem sempre é o mais caro. Às vezes, é justamente aquele em que ela pode correr, brincar, descobrir alguma coisa nova e voltar para casa com a roupa suja e uma história para contar.