10 melhores restaurantes de São Gonçalo para levar o paizão no Dia dos Pais, segundo plataforma de avaliações

O Dia dos Pais costuma ser uma das datas mais movimentadas para bares e restaurantes. Para quem ainda procura um lugar para comemorar em São Gonçalo, a plataforma de avaliações TripAdvisor reúne estabelecimentos bem avaliados pelos próprios clientes, com opções que vão da culinária japonesa às tradicionais churrascarias.

Confira os 10 restaurantes mais bem avaliados na plataforma:

1. Rodo Grill Delivery

Avaliação: 4,4/5 (320 avaliações)

Um dos restaurantes mais bem avaliados da cidade, reúne opções da culinária italiana e japonesa. Os clientes destacam a organização, o atendimento e a variedade do cardápio.

2. Churrascaria Estrela Gaúcha

Avaliação: 4,3/5 (81 avaliações)

Tradicional churrascaria de São Gonçalo, é indicada para quem deseja reunir a família em torno de um rodízio de carnes. O ambiente familiar e a qualidade da comida aparecem entre os elogios mais frequentes.

3. Restaurante Mizuki

Avaliação: 4,4/5 (195 avaliações)

Especializado em culinária japonesa, o restaurante recebe avaliações positivas pelo atendimento e pela qualidade dos sushis e pratos orientais.

4. Pizzaria Zambujeiro

Avaliação: 4,7/5 (75 avaliações)

Uma das pizzarias mais bem avaliadas da cidade, reúne pizzas artesanais e cardápio variado. Muitos clientes a classificam como uma das melhores pizzarias de São Gonçalo.

5. O Camarão Arte Bia

Avaliação: 4,4/5 (262 avaliações)

Especializado em frutos do mar, o restaurante oferece pratos brasileiros com destaque para camarões, peixes e moquecas, sendo uma boa opção para quem prefere frutos do mar.

6. Boteco do Manolo

Avaliação: 4,2/5 (244 avaliações)

Conhecido pelo ambiente descontraído e pelo cardápio de comida brasileira, é bastante procurado por famílias e grupos de amigos.

7. Prosa Café Bar

Avaliação: 5,0/5 (3 avaliações)

Apesar do número reduzido de avaliações, recebeu nota máxima dos usuários, que destacam o ambiente e o atendimento.

8. Roger Pizzas

Avaliação: 3,8/5 (69 avaliações)

Localizada próxima ao Centro, oferece pizzas tradicionais e conta com estrutura que inclui estacionamento.

9. Pizzaria Cantin dos Braz

Avaliação: 5,0/5 (9 avaliações)

Com nota máxima na plataforma, a pizzaria reúne opções italianas e pizzas artesanais, sendo elogiada pela experiência gastronômica.

10. O Espetacular Mundo do Macaco

Avaliação: 5,0/5 (2 avaliações)

Misturando pizzaria e entretenimento, o estabelecimento recebeu nota máxima nas avaliações publicadas pelos usuários da plataforma.

Reserve com antecedência

Por se tratar de uma das datas mais concorridas do calendário gastronômico, muitos restaurantes costumam operar com lotação máxima no Dia dos Pais. A recomendação é fazer reserva antecipada ou entrar em contato com o estabelecimento para consultar disponibilidade, horários de funcionamento e eventuais cardápios especiais preparados para a data.

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