Prefeitura instala brinquedos inclusivos no Parque RJ Nosso Sonho

Os novos playgrounds infantis contam com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida - Foto: Divulgação/Luiz Carvalho

Os novos playgrounds infantis contam com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida - Foto: Divulgação/Luiz Carvalho

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg), instalou, na última semana, brinquedos inclusivos na área sensorial do Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista.

Os novos playgrounds infantis contam com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, incluindo rampas, corrimãos e dimensões que facilitam a entrada de cadeirantes. A estrutura é adaptada para proporcionar a integração de crianças com e sem deficiência.

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Os brinquedos foram instalados na área sensorial, local destinado à inclusão, ao estímulo sensorial e psicomotor, ao desenvolvimento e à contemplação. O ambiente foi criado para atender crianças, jovens, adultos e idosos, reforçando o compromisso do parque com a acessibilidade e a diversidade.

Cabe destacar que todos os espaços do Parque possuem placas com as regras para bom uso dos equipamentos. Cada visitante é responsável por seus atos e pela preservação do patrimônio público. É preciso preservar o ambiente, manter o local limpo e utilizar cada equipamento com respeito e consciência.

O Parque RJ Nosso Sonho fica na Rua Formosa, 3352, no Boa Vista, e funciona de terça a domingo, das 6h às 22h.