9 curiosidades sobre São Gonçalo que você provavelmente não sabia

Você sabia que São Gonçalo tem grutas? E que dá para fazer trilha e garantir fotos inesquecíveis ao visitar o ponto mais alto da cidade? E que, tal sua vizinha Niterói, por aqui também existe uma estátua "Araribóia? Sabia também que o único relógio de sol vertical com duas faces do mundo fica em São Gonçalo?

Com mais de 1,1 milhão de habitantes, São Gonçalo é, além de uma expoente em talentos (artísticos, musicais, esportistas etc), um verdadeiro acervo de curiosidades históricas, muitas delas pouco conhecidas por maior parte de sua própria população.

Em entrevista com o professor, historiador e escritor Erick Bernardes, autor da série de crônicas gonçalenses 'Cambada', a reportagem lista 9 curiosidades interessantes sobre o município que você provavelmente ainda não sabia. Confira:

RELÓGIO DE SOL , DA PARADA 40

Relógio de sol vertical com duas faces | Foto: Filipe Aguiar

É o único relógio de sol vertical, com duas faces, do mundo. Construído pelo historiador e escritor Décio Machado, foi inaugurado em 1990 para comemorar o centenário da emancipação do município. Fica localizado na Praça Ayrton Senna, próximo à Rua Dr. Francisco Portela , 2280, na Parada 40.

A propósito, conhece a origem do nome desse bairro, Parada 40?

Na época em que o bonde era o principal meio de transporte da região, o passageiro tinha um total de 40 paradas (pontos), saindo de Niterói , para chegar a esse local. Daí, o nome.

ÍNDIO DO ARSENAL

"Índio do Arsenal" | Foto: Divulgação

Uma estátua no alto do morro do bairro Arsenal, conhecida como "Araribóia de São Gonçalo", desperta a curiosidade e a fantasia da população local.

Mas na verdade, não se trata de nenhum herói indígena dos primórdios da região; e sim uma representação de Oxóssi, entidade das religiões do Candomblé e Umbanda. Foi instalada por dona de terreiro, Guaíra Xavier, há 50 anos.

GRUTAS DE SANTA IZABEL

Caverna de Santa Izabel | Foto: Divulgação

As grutas de Santa Izabel, na verdade, não são cavernas naturais, foram desenvolvidas por causa da escavação de rocha calcária e ficam a 300 metros do nível do mar. Elas formam um conjunto de 22 minas desativadas. Para conhecer as cavernas, é necessário uma caminhada de 50 minutos, a partir do centro de Santa Izabel , para chegar até a fazenda Santa Edwiges, onde estão localizadas.

Apesar do trecho complicado, todos que visitam o lugar dizem que vale a pena. É necessário agendar a visita em grupos ou excursões.

CAPELA DA LUZ, UM GESTO DE GRATIDÃO

Capela da Nossa Senhora da Luz | Foto: Divulgação

A Capela de Nossa Senhora da Luz, localizada às margens da Baía de Guanabara, na Praia da Luz, foi erguida no século XVII por Francisco Dias da Luz como forma de agradecimento à santa por ter sobrevivido a um naufrágio. A capela foi registrada como patrimônio histórico municipal em 1985.

FAZENDA COLUBANDÊ

Fazenda Colubandê | Foto: Filipe Aguiar

É uma das fazendas coloniais mais importantes, por ter se tornado uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar da região. O casarão em estilo barroco, possui 38 cômodos , incluindo 4 no subsolo, onde ficavam as senzalas. A Fazenda fica localizada a Rodovia Amaral Peixoto, km 10, no Colubandê, São Gonçalo.

Depois de infelizes episódios de abandono, roubo e depredação, desde 2020 é ocupada por policiais militares do Comando de Policia Ambiental (CPAm) e passa por reformas.

ALTO DO GAIA

Alto do Gaia ponto mais alto de São Gonçalo | Foto: Divulgação

Na Serra de Itaitindiba fica o ponto mais alto do município de São Gonçalo, o Alto do Gaia, com mais de 538 metros de altitude. Está localizado dentro da Fazenda Santa Edwiges, em Santa Izabel e é aberto para visitação pública.

ILHA DAS FLORES

Ilha das Flores abriga sede da Tropa do Corpo de Fuzileiros Navais e museu | Foto: Filipe Aguiar

Desconhecida por boa parte dos moradores da região, a Ilha das Flores é um dos marcos históricos da imigração no Brasil do século XIX, onde funcionou a primeira hospedaria de imigrantes do país.

A Ilha também abrigou um importante engenho de mandioca, funcionou como presídio e atualmente como museu, na sede da Tropa do Corpo de Fuzileiros navais.

VULCÃO EM SÃO GONÇALO?

Maciço em Itaúna | Foto: Divulgação

O pesquisador Erick Bernardes publicou sobre a veracidade acerca da existência de um vulcão em terras gonçalenses, pautado em estudos do professor André Luiz Ferrari, da UFF. Em seu relatório , o professor escreveu : ..."a atividade vulcânica começou há 68 milhões de anos com a formação dos sienitos [...] terminando há 50 milhões de anos com a formação dos microsienitos (grãos finos) existentes na subida do percurso."

Débora Rodrigues Barbosa, geógrafa e docente da Universidade Estácio de Sá, também pesquisou sobre o fenômeno e afirmou que “os corpos rochosos dos maciços Mendanha, Itaúna e da Ilha de Cabo Frio têm características geológicas, litológicas e petrográficas comuns".



Os boatos da existência de um vulcão, em Itaúna, um dos bairros de São Gonçalo, começaram em 1967, quando o bairro vizinho da Trindade foi alvo de abalos sísmicos de pequena intensidade. No entanto, o chamado Maciço de Itaúna não trata-se de um vulcão exposto, mas apenas uma antiga câmara magmática.

INDÚSTRIAS DE CERÂMICAS E A 'MANCHESTER' FLUMINENSE

Eletroquímica Fluminense | Foto: Divulgação

Outra parte da história desconhecida por grande parte da população contemporânea é o passado industrial de São Gonçalo. O município tem registro de olaria datado de 1870.

Alguns anos depois, a construção da Companhia Nacional de Cimento Portland em 1931 e da Eletroquímica Fluminense (esta por meio de decreto federal do então presidente Getúlio Vargas) possibilitou um crescimento do setor industrial no município e impulsionou a criação de diversos outros estabelecimentos industriais. Essa industrialização logo se ampliou para boa parte do território de São Gonçalo, com fábricas de tecidos, fósforos e sabão se localizando no distrito de Neves, que viria a se tornar o principal distrito industrial da cidade logo no início da década de 1940.

No Porto do Rosa, havia inúmeros fornos com o objetivo de atender à demanda de exportação. Telhas e tijolos de qualidade , cozinhavam nos fornos de barros do município gonçalense, no que é hoje denominado sub-bairro Cerâmica. Será por quê? Ainda resistem ao tempo, as duas únicas chaminés da antiga "Manchester" fluminense, nesse bairro.

