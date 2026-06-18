Suspeito de envolvimento na morte da ex-mulher no Jardim Catarina é procurado pela polícia

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta quarta-feira (17), um cartaz para auxiliar investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG).a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Erick Otávio de Araújo, mais conhecido pelo apelido de “Bebezão”. Ele é o principal suspeito de envolvimento na morte da ex-mulher Ana Carla da Silva Gadelha, de 38 anos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele já é considerado foragido.

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Segundo as investigações da especializada, no dia 13 de junho de 2026, entre 17h e 18h, a vítima Ana Carla foi encontrada sem vida no interior de sua residência, situada no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. Foi apurado ainda, que a vítima havia encerrado relacionamento de aproximadamente treze anos com Erick Otávio, que não aceitava a separação e possuía histórico de agressões, comportamento possessivo e reiterados episódios de violência. Consta ainda, que Erick tinha um comportamento possessivo em relação à vítima, proibindo o convívio familiar sob a alegação de que ela sairia para se encontrar com outros homens. Inclusive ele chegou ao ponto de forçar a vítima a tatuar o rosto dele em sua perna, tendo Ana Carla confidenciado que não gostaria de ter feito a tatuagem, mas que foi obrigada pelo companheiro.

Devido aos maus-tratos e às agressões constantes que sofria de Erick, Ana Carla já havia fugido de casa por diversas vezes para salvar sua vida, fatos que motivaram o término do relacionamento definitivo do casal há cerca de dois meses.

Segundo consta, ainda, no dia dos fatos, o ex-companheiro teria utilizado as duas filhas menores, de 5 e 7 anos, do casal como pretexto para aproximar-se da vítima. Durante o encontro, subtraiu-lhe o aparelho celular e, após discussão motivada por ciúmes e desconfianças relacionadas à vida privada da vítima, passou a agredi-la, causando-lhe a morte mediante diversos golpes de tesoura, sendo o instrumento arrecadado no local..

Diante dos fatos, a Autoridade Policial da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, requereu junto à Justiça, um mandado de prisão, que foi deferido Serviço De Administração Do Plantão Judiciário - TJRJ - face ao indícios de autoria, com lastro apontando como autor do crime de Feminicídio, especialmente diante das declarações de testemunha que o viu com as mãos cobertas de sangue logo após os fatos, bem como diante do histórico de violência doméstica anteriormente praticado e da fuga empreendida imediatamente após a consumação delitiva, levando ainda consigo o aparelho telefônico da ex-mulher.

A DHNSGI, pede que quem tiver informações sobre a localização de Erick Otávio, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia:

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado /DD: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido