Operação Desmonte interdita ferros-velhos irregulares em Itaboraí

Dois locais de desmontagem de veículos irregulares foram interditados em Itaboraí, Região Metropolitana, nesta quarta-feira (17), por agentes do Detran RJ na Operação Desmonte. A ação faz parte da força-tarefa que fiscaliza o comércio irregular de peças automotivas e sucatas. Um motor de automóvel furtado foi encontrado em um dos estabelecimentos e o proprietário foi preso em flagrante por receptação. Os dois comércios, que não eram empresas legalizadas, também foram autuados por risco ambiental por funcionarem em terreno de solo batido sem proteção ao lençol freático.

Um dos ferros-velhos fica na Avenida Friburgo, às margens da Rodovia João Goulart (RJ-116). As sucatas estavam expostas em um terreno sem cerca, com mato alto e animais soltos. Outra parte estava acondicionada no acostamento da rodovia. No local, foi encontrado um motor de Fiat Uno ano 94, furtado em 2023 em Duque de Caxias. Todo o material foi recolhido e encaminhado para empresas de reciclagem cadastradas no Detran.

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O outro ponto de desmontagem irregular também funcionava na Rodovia João Goulart. As sucatas foram encontradas expostas no acostamento da rodovia sem qualquer proteção, registro de peças ou mesmo cadastro da empresa.

Para o presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento, as ações de fiscalização são imprescindíveis para garantir segurança ao consumidor que compra peças automotivas usadas.

"Vamos intensificar as ações para que todos os comerciantes desse ramo se cadastrem e, dessa forma, garantir segurança ao consumidor final de peças automotivas usadas", disse.

Criada em 2023, a força-tarefa que fiscaliza o comércio de sucatas e peças automotivas usadas é coordenada pelo Detran RJ e conta com a participação das polícias Militar e Civil, Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Corpo de Bombeiros e Secretaria de Estado de Fazenda.