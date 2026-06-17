Polícia encontra cemitério clandestino de facção criminosa em Rio das Pedras

A apuração teve início a partir de denúncias e de inquéritos relacionados a pessoas desaparecidas na região - Foto: Divulgação

A apuração teve início a partir de denúncias e de inquéritos relacionados a pessoas desaparecidas na região - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontraram, nesta quarta-feira (17), um cemitério clandestino do tráfico, na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio, após um minucioso trabalho de investigação e inteligência. No terreno, em área de mata, os agentes encontraram um poço utilizado para o descarte dos cadáveres. A ação foi realizada em conjunto com a Seção de Operações com Cães (SOC) da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte).

A apuração teve início a partir de denúncias e de inquéritos relacionados a pessoas desaparecidas na região. Com base no cruzamento de dados, análise de informações e levantamentos de campo, os agentes identificaram o local. As investigações ainda apontaram que a área era utilizada por uma facção criminosa para ocultar os cadáveres de suas vítimas.

A operação contou com apoio do Corpo de Bombeiros.