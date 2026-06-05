Parque RJ Nosso Sonho vai receber apresentação de quadrilha tradicional gonçalense

Para entrar no clima junino, o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, vai receber a Quadrilha Balão Dourado no próximo domingo (7), a partir das 14h30. O grupo gonçalense vai celebrar 10 anos de trajetória em um evento de muita animação e valorização da arte e da cultura popular, com a participação de outras quadrilhas.

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A Balão Dourado é considerada o maior grupo de quadrilha do Estado do Rio de Janeiro, tendo realizado mais de 100 apresentações no último ano, levando o nome da cidade para diferentes regiões do Estado. A quadrilha completou 10 anos de trajetória que somam títulos e admiradores em todo o país.

A Balão Dourado é considerada o maior grupo de quadrilha do Estado do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

O evento que vai celebrar a história da Balão Dourado terá homenagens, performances de grupos de quadrilhas convidadas e será finalizado com a apresentação do grupo gonçalense.

Programação:

14h30 - Abertura;

15h - Entrega de certificado para diretores da Balão Dourado;

16h às 19h - Apresentação de quadrilhas convidadas;

20h - Apresentação da Quadrilha Balão Dourado;

21h30 - Encerramento