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Parque RJ Nosso Sonho vai receber apresentação de quadrilha tradicional gonçalense

Grupo ‘Balão Dourado’ celebra 10 anos de trajetória no próximo domingo (7)

relogio min de leitura | Escrito por Redação 05 de junho de 2026 - 11:55
Quadrilha Balão Dourado
Quadrilha Balão Dourado -

Para entrar no clima junino, o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, vai receber a Quadrilha Balão Dourado no próximo domingo (7), a partir das 14h30. O grupo gonçalense vai celebrar 10 anos de trajetória em um evento de muita animação e valorização da arte e da cultura popular, com a participação de outras quadrilhas.

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A Balão Dourado é considerada o maior grupo de quadrilha do Estado do Rio de Janeiro, tendo realizado mais de 100 apresentações no último ano, levando o nome da cidade para diferentes regiões do Estado. A quadrilha completou 10 anos de trajetória que somam títulos e admiradores em todo o país.

A Balão Dourado é considerada o maior grupo de quadrilha do Estado do Rio de Janeiro
A Balão Dourado é considerada o maior grupo de quadrilha do Estado do Rio de Janeiro |  Foto: Divulgação

O evento que vai celebrar a história da Balão Dourado terá homenagens, performances de grupos de quadrilhas convidadas e será finalizado com a apresentação do grupo gonçalense.

Programação:

14h30 - Abertura;

15h - Entrega de certificado para diretores da Balão Dourado;

16h às 19h - Apresentação de quadrilhas convidadas;

20h - Apresentação da Quadrilha Balão Dourado;

21h30 - Encerramento

Tags:

Festa Junina Parque RJ Nosso Sonho Quadrilha Balão Dourado São Gonçalo

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