Jardim Catarina e Engenho Pequeno vão receber Caravana de Arte e Lazer

O projeto é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo - Foto: Divulgação

O projeto é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo - Foto: Divulgação

Para alegria das crianças gonçalenses, neste fim de semana a Caravana de Arte e Lazer desembarca em mais dois bairros. No sábado (6), a partir das 9h, a ação acontece no Jardim Catarina, e no domingo (7), a caravana chega ao Engenho Pequeno.

A caravana é um projeto da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e leva atividades recreativas gratuitas para moradores de diversos bairros da cidade, garantindo uma manhã de diversão para as crianças durante os fins de semana.

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Durante o evento, os pequenos poderão curtir pula-pula, jogos de tabuleiro, piscina de bolas, brinquedos infláveis e muitas brincadeiras. Além disso, a caravana disponibiliza barraquinhas de lanches gratuitos para toda a família.

Serviço:

Sábado (6) - Ciep Anita Garibaldi - Rua Luís Ribeiro Pires, nº 2 - Jardim Catarina.

Horário: 9h às 13h;

Domingo (7) - Praça da Orcal - Rua Waldir dos Santos, nº 705 - Engenho Pequeno.

Horário: 9h às 13h.