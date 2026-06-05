Virginia recebe buquê de flores de 'admirador secreto'

A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca recebeu um buquê de flores na tarde desta quinta-feira (4) e surgiu envergonhada em um story publicado nas redes sociais por um amigo. Apesar de não revelar quem mandou as flores, Virgínia compartilhou uma foto no próprio Instagram com a legenda “Amo receber flores”, acompanhada de um coração.

Na publicação feita por Hebert Gomes, amigo da influenciadora, ela aparece sentada com as flores e segurando o bilhete que estava junto ao buquê. Nas imagens, ela chega a sorrir enquanto lê a mensagem e aparenta estar envergonhada.

Leia também:

Cultura, esportes e educação ambiental na Praia de Itacoatiara com Ecoarte no Caminho Darwin e ItacoatiaraPro

Uerj altera local de aplicação de vestibular após Ciep ter a fiação furtada



Pouco depois, a influenciadora postou no próprio Instagram uma foto do buquê e, na legenda, escreveu que ama receber flores. O bilhete apareceu atrás de um emoji de coração, mas não é possível identificar o autor do ato de carinho, que foi mantido em segredo.

Depois do término entre a influenciadora e o cantor Zé Felipe, uma campanha promovida por famosos, fãs, amigos e até parentes, que pedia a retomada do casamento do casal, tomou conta das redes sociais. Entre os entusiastas do movimento estava Margareth Serrão, mãe de Virgínia.

“Lógico que eu quero [que voltem]. Vamos todos rezar para que Deus permita isso. É o meu sonho", disse a mãe da famosa após ser perguntada por um fã.