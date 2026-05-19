Acidente na BR com automóveis capotados deixa uma pessoa ferida

Equipes de resgate e agentes da concessionária atuam após colisão com capotamento na BR-101, em São Gonçalo - Foto: Reprodução

Equipes de resgate e agentes da concessionária atuam após colisão com capotamento na BR-101, em São Gonçalo - Foto: Reprodução

A colisão entre dois veículos na tarde desta terça-feira (19), na rodovia BR 101, em São Gonçalo, próximo ao Viaduto de Guaxindiba, provocou a interdição total da pista e um congestionamento de cerca de 10 quilômetros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que foi acionada para atuar no local e confirmou a colisão entre dois automóveis, que acabaram capotando.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou ferida e recebeu atendimento ainda no local antes de ser encaminhada para uma unidade de saúde. Até o momento, o estado de saúde da vítima não foi divulgado.



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De acordo com a concessionária Arteris Fluminense, as faixas 1 e 2 precisaram ser interditadas para o trabalho das equipes de emergência. O tráfego foi desviado pelo acostamento para minimizar os impactos no trânsito.