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Convocado para a Copa, Danilo é afastado pelo Botafogo

Diretoria decide que atleta não viajará para a Sul-Americana e treinará separado do grupo nas próximas semanas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de maio de 2026 - 15:17
Danilo convocado pra Copa, é afastado pelo Botafogo
Danilo convocado pra Copa, é afastado pelo Botafogo -

O volante Danilo foi afastado pelo Botafogo e não jogará as próximas partidas e nem irá treinar com o restante do grupo nas próximas semanas. A decisão vale até que o futuro do atleta seja resolvido. Danilo já havia pedido para não jogar a última partida contra o Corinthians, e também não viajará com o restante da delegação para enfrentar o Independiente Petrolero, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana. 

O desgaste com a diretoria alvinegra começou no sábado (16), quando o atleta pediu ao técnico Franclim Carvalho, para não jogar a partida contra o Corinthians, no dia seguinte. Ele chegou a ser relacionado mas foi cortado horas antes do jogo iniciar. O pedido do atleta para não jogar não pegou bem para a comissão técnica e nem para a diretoria botafoguense. 

Danilo foi convocado para a Copa do Mundo e a narrativa dos representantes do atleta foi que o pedido para não jogar foi por conta do medo de se lesionar. Mas é fato que pode existir também o desejo do atleta de não fechar uma porta para uma possível transferência dentro do futebol brasileiro. Com Flamengo e Palmeiras interessados em Danilo, se o volante completar o 13º jogo no Brasileirão ele não poderá atuar por outra equipe.

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A prioridade do atleta é um clube na Europa que brigue por títulos. O staff do jogador vê esse movimento como possível, mas está muito ligado a uma boa atuação dele na Copa do Mundo. Com isso, uma transferência interna está entre as possibilidades do volante que já atuou em 12 partidas pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro. 

Tags:

botafogo Copa do Mundo Danilo

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