Convocado para a Copa, Danilo é afastado pelo Botafogo

O volante Danilo foi afastado pelo Botafogo e não jogará as próximas partidas e nem irá treinar com o restante do grupo nas próximas semanas. A decisão vale até que o futuro do atleta seja resolvido. Danilo já havia pedido para não jogar a última partida contra o Corinthians, e também não viajará com o restante da delegação para enfrentar o Independiente Petrolero, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana.

O desgaste com a diretoria alvinegra começou no sábado (16), quando o atleta pediu ao técnico Franclim Carvalho, para não jogar a partida contra o Corinthians, no dia seguinte. Ele chegou a ser relacionado mas foi cortado horas antes do jogo iniciar. O pedido do atleta para não jogar não pegou bem para a comissão técnica e nem para a diretoria botafoguense.

Danilo foi convocado para a Copa do Mundo e a narrativa dos representantes do atleta foi que o pedido para não jogar foi por conta do medo de se lesionar. Mas é fato que pode existir também o desejo do atleta de não fechar uma porta para uma possível transferência dentro do futebol brasileiro. Com Flamengo e Palmeiras interessados em Danilo, se o volante completar o 13º jogo no Brasileirão ele não poderá atuar por outra equipe.

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A prioridade do atleta é um clube na Europa que brigue por títulos. O staff do jogador vê esse movimento como possível, mas está muito ligado a uma boa atuação dele na Copa do Mundo. Com isso, uma transferência interna está entre as possibilidades do volante que já atuou em 12 partidas pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro.