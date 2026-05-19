Zé Felipe deixa comentário debochado em post de Virginia

O cantor Zé Felipe deixou, na manhã desta terça-feira (19), um comentário curioso em fotos publicadas por sua ex, a influencer Virginia Fonseca, gerando uma tensão e curiosidade nas redes sociais.

Leia também:

Vini Jr se pronuncia pela primeira vez após término com Virginia: 'Foi marcante'

Ator José Loreto presenteia sósia que é natural de Itaboraí com uma casa própria

O comentário tem tom de deboche e faz referência a uma frase usada por Vini Jr em comunicado sobre o seu término com a Virginia Fonseca, publicado nesta segunda-feira (19), nos stories do jogador.

"Bom dia, fica bem kkk", brincou Zé Felipe.

O comentário faz referência a frase dita por Vini Jr em publicação sobre o término com a influencer | Foto: Reprodução/Instagram

Com um hora de postagem, o comentário feito pelo cantor bateu cerca de 500 mil curtidas. Agora que já se passaram três horas no ar, o comentário acumula mais de 800 mil curtidas

A frase usada por Vini Jr viralizou nas redes sociais, após fãs da influenciadora apontarem que o jogador do Real Madrid tentou “sair por cima” com o fim da relação, como se a Virgínia fosse a que está sofrendo.