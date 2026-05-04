CRIA SG abre inscrição para novas turmas de teatro

As aulas terão início imediato após a confirmação da inscrição via WhatsApp - Foto: Divulgação

As aulas terão início imediato após a confirmação da inscrição via WhatsApp - Foto: Divulgação

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo informa que serão abertas novas turmas para o curso de teatro do CRIA SG, que tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e levar formação artística gratuita para diferentes regiões da cidade.

As aulas serão ministradas no Centro Cultural Joaquim Lavoura, às terças-feiras, nos horários de 9h às 11h, 13h às 15h e 15h às 17h.

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O link para a inscrição já está disponível: https://forms.gle/jrFnjsVX2FvB8NNX9. As aulas terão início imediato após a confirmação da inscrição via WhatsApp.

Considerado uma das ações mais relevantes da Secretaria, o CRIA SG oferece uma programação diversificada, com cursos de teatro, dança, música, graffiti e locução de eventos. As aulas acontecem em espaços como o Teatro Municipal, o Centro Cultural Joaquim Lavoura, a Lona Cultural do Jardim Catarina e o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, ampliando as oportunidades de aprendizado e inclusão cultural.