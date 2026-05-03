Bolsonaro ainda não consegue se alimentar sozinho após cirurgia, diz Michelle

O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não consegue se alimentar sozinho após passar por uma cirurgia no ombro direito. A informação foi divulgada neste domingo (3) pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Segundo ela, Bolsonaro apresenta boa evolução clínica e está com a dor controlada, mas segue com limitações nos movimentos. Por ser destro e ter sido operado justamente no ombro direito, ele ainda precisa de ajuda para tarefas simples do dia a dia, como se alimentar.

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Michelle afirmou que o ex-presidente está “um pouco chateado” com a situação, mas vem sendo acompanhado pela equipe médica e já realizou troca de curativos. Ele permanece em recuperação, com cuidados voltados à reabilitação motora e prevenção de complicações no pós-operatório.

A cirurgia foi realizada para tratar uma lesão no manguito rotador do ombro direito, e a expectativa é de melhora progressiva nos próximos dias.