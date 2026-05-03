Mulher morre após colisão entre moto e ônibus em Santa Cruz

O caso deve ser investigado para esclarecer o que provocou a colisão - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O caso deve ser investigado para esclarecer o que provocou a colisão - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Uma mulher morreu após uma grave colisão entre uma motocicleta e um ônibus, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (3). O impacto foi violento e a vítima não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações, a mulher estava na moto no momento da batida. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local, mas, ao chegarem, já encontraram a vítima sem vida.

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Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente nem sobre a identidade da vítima. O caso deve ser investigado para esclarecer o que provocou a colisão.