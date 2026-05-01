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Feriado prolongado tem trânsito tranquilo na BR-101 entre Niterói e São Gonçalo

Já em Itaboraí, um acidente deixa o trânsito complicado

relogio min de leitura | Escrito por Renata Sena | 01 de maio de 2026 - 09:19
Trânsito tranquilo na altura do bairro Porto Novo
Trânsito tranquilo na altura do bairro Porto Novo -

É feriado prolongado,mas trânsito entre São Gonçalo e Niterói surpreendeu motoristas nesta sexta-feira (1º). Quem deixou para viajar pela BR-101, na altura dos municípios citados, nao encontrou nenhuma retenção.

O trânsito livre e bastante calmo surpreendeu quem passava pelo local. "Feriadão desse com a BR vazia é uma novidade que eu não esperava. Acho que por ser uma data em que a galera não recebeu, aí poucos estão indo viajar", contou o vigilante Paulo Sérgio Xavier, de 49 anos, enquanto aguardava seu transporte para trabalhar.

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No entanto, quem corta a estrada até o município de Itaboraí, enfrenta retenção na região por causa de um acidente.

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