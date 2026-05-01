Inscrições para o Colégio Naval são prorrogadas até 14 de maio

Durante o curso, realizado em regime de internato na cidade de Angra dos Reis (RJ), os alunos recebem formação de nível médio aliada ao preparo militar-naval - Foto: Divulgação - Prefeitura de Angra dos Reis

Durante o curso, realizado em regime de internato na cidade de Angra dos Reis (RJ), os alunos recebem formação de nível médio aliada ao preparo militar-naval - Foto: Divulgação - Prefeitura de Angra dos Reis

A Marinha do Brasil prorrogou o prazo de inscrições para o concurso de admissão ao Colégio Naval. Reconhecido como uma das instituições de ensino mais bem avaliadas do país, segundo o Programa de Educação Comparada (PEC), o Colégio Naval agora recebe inscrições até 14 de maio.

Podem participar candidatos de ambos os sexos, brasileiros natos, com 15 anos completos e menos de 18 anos até 30 de junho de 2027, que já tenham concluído ou estejam em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental. Também é necessário atender aos requisitos físicos, como altura mínima de 1,54m e máxima de 1,95m, e às demais condições estabelecidas no edital disponível no link. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, na página do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), mediante pagamento de taxa de R$ 110.

O concurso é composto por prova escrita objetiva de matemática e inglês; prova escrita objetiva de estudos sociais, ciências e português; redação; além dos eventos complementares, que incluem inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos. As provas escritas objetivas serão aplicadas em dois dias consecutivos, 1º e 2º de agosto, e possuem caráter eliminatório e classificatório.

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Durante o curso, realizado em regime de internato na cidade de Angra dos Reis (RJ), os alunos recebem formação de nível médio aliada ao preparo militar-naval, além de benefícios como remuneração mensal no valor de R$ 1.526,92, alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, entre outros. Ao concluir essa etapa, os estudantes seguem aptos a disputar uma vaga na Escola Naval, dando continuidade à formação como futuros Oficiais da Marinha.

Ao todo, o certame oferece 156 vagas, sendo 142 destinadas ao sexo masculino e 14 ao feminino.