Tombamento de carreta causa interdição parcial na BR-101, em Itaboraí

Equipes seguem no local para atendimento da ocorrência, remoção dos veículos envolvidos e normalização total da via - Foto: Reprodução/Google Street View

Equipes seguem no local para atendimento da ocorrência, remoção dos veículos envolvidos e normalização total da via - Foto: Reprodução/Google Street View

Na madrugada desta sexta-feira (1º), um grave acidente de trânsito envolvendo múltiplos veículos foi registrado na BR-101, na altura do km 286, em Itaboraí. A ocorrência segue em andamento, segundo informações preliminares divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente aconteceu por volta das 3h40 e envolveu o tombamento de uma carreta, além de outra carreta e nove veículos de menor porte. Apesar da gravidade da colisão, não houve registro de óbitos no local. O número de feridos ainda está sendo apurado pelas equipes de resgate.

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A ocorrência é atendida pela Delegacia da PRF em Niterói, que atua no controle do tráfego e no atendimento às vítimas.

Por volta das 4h58, uma faixa da rodovia foi liberada no sentido Norte, permitindo a passagem parcial dos veículos. Pouco depois, às 5h06, outra faixa foi liberada no sentido Sul, reduzindo parcialmente o impacto no fluxo de trânsito na região.

Equipes seguem no local para atendimento da ocorrência, remoção dos veículos envolvidos e normalização total da via. Motoristas que trafegam pela BR-101 devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho afetado.