Parque RJ Nosso Sonho recebe nesta sexta-feira (1º) a Festa do Trabalhador com Os Garotin

Os portões do parque, excepcionalmente neste dia, serão abertos às 15h - Foto: Divulgação/ Renan Otto

Os portões do parque, excepcionalmente neste dia, serão abertos às 15h - Foto: Divulgação/ Renan Otto

São Gonçalo prepara uma grande celebração para o 1º de Maio, com a Festa do Trabalhador, que acontece nesta sexta-feira no Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista. A programação tem como destaque o show do grupo Os Garotin e reúne atrações para toda a família, em uma iniciativa realizada pela Prefeitura de São Gonçalo em parceria com o Sesc RJ e o SindComércio São Gonçalo.

Os portões do parque, excepcionalmente neste dia, serão abertos às 15h, dando início a uma tarde de atividades. O público poderá aproveitar vivências esportivas, como futebol feminino, vôlei, basquete e lutas, além de aulões com ritmos, funcional e circuito, incentivando o bem-estar e a prática de exercícios.

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Para as crianças e famílias, o evento contará com espaço de leitura com mediação, recreação infantil e oficinas interativas, incluindo atividades de sustentabilidade, oficina de fósseis, robótica e experiências com realidade virtual. Entre os destaques, a clínica de skate com skatista Nilo Peçanha promete atrair o público jovem com orientações práticas e incentivo ao esporte.

Na programação musical, a partir das 18h, o cantor Maykon sobe ao palco, seguido da apresentação especial da escola de samba Unidos do Salgueiro de São Gonçalo, campeã do carnaval gonçalense deste ano. O encerramento fica por conta de Os Garotin, que se apresentam às 20h, garantindo muita animação para celebrar a data.

Serviço:

Data: 1º de maio (sexta-feira)

Horário: A partir das 15h

Local: Parque RJ Nosso Sonho – São Gonçalo (Rua Formosa, Boa Vista)

Entrada: Gratuita