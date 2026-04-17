Prefeitura realiza alterações no trânsito para o Carnaval da Retomada 2026

O Carnaval da Retomada 2026 está quase chegando e contará com desfiles de escolas de samba da cidade na terça-feira (21) e quarta-feira (22). Para garantir a fluidez do trânsito nos dias do evento, a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo montou um esquema especial com mudanças nas vias da região central. As alterações acontecerão exclusivamente durante o evento.

A partir das 22h de segunda-feira (20), o tráfego de veículos ficará parcialmente interditado para a montagem da estrutura do evento nas ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre a Rua Salvatori e a Travessa Jorge Soares.

Leia também:

Pirâmide financeira é alvo de operação em São Gonçalo e Niterói

Santo Expedito é celebrado com missas e procissões em Niterói e São Gonçalo; Confira!

A partir das 16h até o término do evento nos dias 21 e 22 de abril, o tráfego de veículos será interditado nas ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues, e nas ruas Carlos Gianelli e Zeferino Reis. Com a interdição, o trânsito no sentido Centro/Estrela do Norte será desviado pelo seguinte percurso: Rua Salvatori, Rua Aluísio Neiva e Rua General Antônio Rodrigues.

Ainda nos dias 21 e 22 de abril, ficará instituído o regime de sentido único de circulação nas Ruas Aluísio Neiva e General Antônio Rodrigues, no sentido Centro/Estrela do Norte. Ainda nestes dias, as ruas Coronel Rodrigues, João de Souza, Eduardo Vieira de Souza, Jorge Soares e Antônio Santos Figueiredo terão interdição no cruzamento com a Rua Dr. Nilo Peçanha. Somente a Rua João de Souza operará em sentido duplo de circulação viária.

Neste dias, ficará proibido também o estacionamento de veículos nas ruas Dr. Feliciano Sodré, Dr. Nilo Peçanha; Salvatori; Coronel Rodrigues; Aluísio Neiva; João de Souza; Eduardo Vieira de Souza; Antônio Santos Figueiredo; General Antônio Rodrigues; Rua Carlos Gianelli; Rua Zeferino Reis; e Travessa Jorge Soares. Os veículos estacionados em desacordo com esta determinação estarão sujeitos à remoção, conforme previsto no art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A partir das 22h de segunda-feira (20) até o término dos desfiles, estarão suspensos ainda:

- o ponto de táxi existente na Praça Dr. Luiz Palmier e na Rua Eduardo Vieira de Souza;

- o ponto de carga e descarga existente na Rua Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as Ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues.

- o ponto de ônibus existente na Rua Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as Ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues.