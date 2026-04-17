Pirâmide financeira é alvo de operação em São Gonçalo e Niterói

As apurações indicam que os envolvidos utilizavam empresas de fachada para captar recursos, simulando operações lícitas no mercado financeiro - Foto: PCERJ/ Arquivo

As apurações indicam que os envolvidos utilizavam empresas de fachada para captar recursos, simulando operações lícitas no mercado financeiro - Foto: PCERJ/ Arquivo

Policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF) deflagraram, nesta sexta-feira (17/04), uma operação contra uma organização criminosa envolvida em golpes financeiros por meio de esquema de pirâmide, responsável por prejuízos superiores a R$ 7 milhões. Os mandados de prisão são cumpridos na capital fluminense, Niterói e São Gonçalo. A ação conta com apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).

De acordo com as investigações, o grupo atua desde, pelo menos, 2020 e lesou centenas de vítimas com falsas promessas de investimentos de alta rentabilidade. As apurações indicam que os envolvidos utilizavam empresas de fachada para captar recursos, simulando operações lícitas no mercado financeiro.

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O esquema funcionava no modelo conhecido como “pirâmide financeira”, no qual os rendimentos pagos aos primeiros investidores eram provenientes dos valores aportados por novos participantes. A movimentação financeira do grupo pode alcançar cifras ainda maiores.

A operação desta sexta-feira tem como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva e interromper a continuidade das atividades criminosas.