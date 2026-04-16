Santo Expedito é celebrado com missas e procissões em Niterói e São Gonçalo; Confira!

Celebrado como o santo das causas urgentes e justas, Santo Expedito será homenageado neste domingo (19) com uma intensa programação religiosa em Niterói e São Gonçalo. Fiéis devem participar de missas, procissões e momentos de oração nas capelas dedicadas ao santo.

A Capela de Santo Expedito, localizada na Rua Lopes da Cunha, 225, no bairro do Fonseca, em Niterói, pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito (Cubatão), celebrará o santo com missas, terço e até mesmo uma procissão pelas ruas da região.

A Capela de Santo Expedito está localizada no bairro do Fonseca, em Niterói | Foto: Layla Mussi

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No domingo (19), o templo religioso terá três Santas Missas, às 7h, 9h e 11h, sendo as duas primeiras ministradas pelo padre Jean Lopes e a terceira pelo padre Lucas Machado.



Santo Expedito é celebrado no dia 19 de abril | Foto: Layla Mussi

Os fiéis poderão aproveitar um delicioso almoço às 12h e, logo em seguida, às 15h, haverá o Terço da Misericórdia. Por volta das 17h, está programada uma procissão de Santo Expedito pelas ruas do bairro e, às 18h, será celebrada mais uma missa, desta vez ministrada pelo padre Luciano. Ao longo do dia, haverá barraquinhas vendendo comidas e outros itens.



Celebrações incluem missas, procissões, almoço e momentos de oração nas capelas dedicadas ao santo neste domingo (19) | Foto: Layla Mussi

A fiel de Santo Expedito há 30 anos, Tania Maria Machado, de 61 anos, conta como estão os preparativos da festa.

“As pessoas se empenham bastante na festa. A gente recebe muitos devotos de São Expedito, vem gente do Brasil e até de fora do Brasil, então fazemos o possível para receber bem. Na festa, acontecem de 4 a 5 missas, com procissão à tarde, e depois da procissão tem a última missa. E tem barraquinha, quermesse e normalmente há almoço, com churrasco, salgadinhos", disse a fiel.

A devota Tania Maria Machado conta que pessoas de fora do Brasil vêm prestar homenagens ao santo na capela do Fonseca | Foto: Layla Mussi

A imagem de Santo Expedito que sai em procissão foi a primeira à chegar na capela, por volta de 1902, vinda diretamente de Portugal.

Primeira imagem de Santo Expedito que chegou à capela, vinda de Portugal | Foto: Layla Mussi

Em São Gonçalo, a Capela de Santo Expedito, na Rua Altina da Silva Diaz André, no Pacheco, foi construída, em 2002, por Roberto Diaz André Vasconcelos, após o homem sonhar com a avó pedindo a construção do templo. A família era devota do santo e, antes da capela, realizava a procissão saindo da casa da família. Pouco tempo depois, o templo religioso foi doado à Arquidiocese de Niterói.

Capela de Santo Expedito, no bairro do Pacheco, em São Gonçalo, foi construída em 2022 | Foto: Layla Mussi

Os fiéis gonçalenses também terão o momento de dedicar homenagem ao santo, pois nesta quinta-feira (16), sexta-feira (17) e sábado (18) ocorre o Tríduo Preparatório. No dia do santo, as celebrações começam logo cedo, às 6h, com alvorada. Em seguida, haverá a abertura da capela, às 7h. Por volta das 10h, está programada a realização da Ladainha de Santo Expedito e, às 12h, a Oração do Ângelus, com bênção.



O Terço da Misericórdia será rezado às 15h. A capela programou uma procissão seguida da Santa Missa Solene, às 17h30.

Informes sobre os horários da festa | Foto: Reprodução - Facebook

A responsável pelo espaço acredita que, no dia de Santo Expedito, haverá em torno de mil pessoas, justamente por ser um final de semana.

"Por ser domingo, acredito que dê mais de mil pessoas aqui, durante todo o dia. A procissão sai às 17h e, logo após a procissão, há a Santa Missa, celebrada pelo nosso pároco Marinho, junto com o vigário Padre Hugo. Teremos o bazar, o almoço às 12h. Às 10h da manhã, há as bênçãos dos objetos. A capela fica o dia inteiro aberta com as festividades", contou Cristiane Melo da Costa, de 56 anos, que cuida da igreja desde a fundação.

Cristiane Melo da Costa conta que, durante o dia do santo, a capela pode receber até mil pessoas | Foto: Layla Mussi

Sob supervisão de Marcela Freitas