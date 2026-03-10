Alunos da Firjan SESI São Gonçalo se classificam para competição internacional de robótica

No Dia das Mulheres (8/3), a equipe Tech Fênix da Escola Firjan SESI São Gonçalo, composta por 90% de meninas, se classificou no Torneio Nacional de Robótica para disputar uma competição internacional ainda neste ano. A data e o país serão divulgados nesta semana. A conquista consagra também a democratização do ensino de robótica na rede Firjan SESI, onde a participação feminina aumentou em quase 90% nos últimos quatro anos.

A classificação da Tech Fênix leva em conta toda a jornada na robótica, que inclui projetos sociais e a própria pontuação no torneio nacional, no qual a turma fez bonito: ficou em terceiro lugar na disputa das arenas, que envolveu quase 50 equipes de todo o Brasil na categoria First Tech Challenge (FTC), de robôs semi-industriais.

Leia também:

Prefeitura de Maricá amplia operação das vans gratuitas com novas linhas

Empreendimentos solidários serão capacitados pela ONG Mulheres da Parada em São Gonçalo

O torneio envolveu mais de 2 mil estudantes de escolas públicas e privadas de todo o Brasil, sendo 84 das escolas Firjan SESI de Barra Mansa, Resende, Barra do Piraí, Friburgo e Jacarepaguá, no Rio, além da de São Gonçalo. “É um grande orgulho para mim, como mulher e negra, representar o público feminino, e talvez inspirar outras meninas a seguirem esse caminho ainda tão conhecido pela participação masculina”, conta Elloá Conceição e Souza, de 16 anos, integrante da equipe.

Formada por 10 integrantes, sendo 9 meninas, a equipe construiu um robô unindo tecnologia e engenharia, a quem nomearam Yonara. A categoria FTC consiste em um desafio de arena. O robô da equipe da Firjan SESI SENAI São Gonçalo foi projetado para coletar artefatos históricos, representados por esferas coloridas, e transportá-los até um ponto de coleta, realizando o lançamento desses elementos. A equipe priorizou um design adaptável, capaz de funcionar bem com diferentes estratégias. “Durante o desenvolvimento, foram feitos vários protótipos e ajustes até chegar a uma versão final, que equilibrasse desempenho técnico e consistência nas partidas. O resultado do torneio é uma grande conquista, fruto de muito trabalho integrado entre a equipe”, destacou um dos Auxiliares Técnicos da Firjan SESI São Gonçalo, Wanderson Silva Damasceno.

Aumento de quase 90% de mulheres em aulas de robótica

De 2022 a 2025, o número de alunos e alunas das escolas Firjan SESI em aulas de robótica cresceu de 1.032 para 1.736 (+68%), com um aumento especial de estudantes femininas: de 424 para 798 (+88%). Hoje elas já correspondem a 46% dos integrantes de equipes de robótica. O aumento se deve à promoção de uma cultura inclusiva nas escolas da rede, que deixam as meninas à vontade para participarem de atividades diversas, de esportivas a tecnológicas, como é o caso da robótica.

“É uma grande satisfação percebemos que criamos um ambiente confortável para que todos e todas disputem as mesmas oportunidades, participem das mesmas atividades sem distinção de gênero, cor ou classe social. E a participação neste torneio estimula tanto soft skills quanto hard skills, da comunicação à matemática, ajudando, assim, a formar profissionais e cidadãos de excelência para a indústria e a sociedade”, destacou Vinícius Cardoso, diretor de Educação e Cultura da Firjan SENAI SESI.

O Torneio Nacional de Robótica envolve categorias como a FLL (FIRST Lego League Challenge), na qual alunos de 9 a 15 anos constroem robôs com peças Lego e criam um projeto de inovação; a FTC (FIRST Tech Challenge), composta por estudantes do Ensino Médio e robôs de porte semi-industrial; e a FRC (FIRST Robotics Competition), com robôs de porte industrial, com até 55kg e mais de 1,5 metro de altura.

No próximo fim de semana acontece a segunda etapa do torneio nacional, dessa vez com a participação de equipes de Jacarepaguá, no Rio, e novamente de Resende, ambos competindo com robôs de porte industrial. O torneio dará uma vaga no Torneio Mundial de Robótica em Houston, nos Estados Unidos, e o tema deste ano é Arqueologia.

Os jovens da Firjan SESI estiveram entre os melhores do Brasil depois de disputarem no torneio regional em dezembro do ano passado. Na ocasião, participaram 61 equipes, num total de cerca de 500 estudantes de escolas públicas, privadas, ONGs e equipes de independentes de todo o Rio e de outros dois estados (Bahia e Espírito Santo). Serão classificados para o mundial nos Estados Unidos – que acontece entre 29 de abril e 2 de maio – três competidores da FLLC, cinco da FTC e quatro da FRC.

Homenagem

Em entrevista a O SÃO GONÇALO, a líder da equipe, Maria Victoria Espíndola de Abreu Figueira Rocha, 17, contou à época, que a conquista trouxe também um sentimento de responsabilidade. “Quando a gente percebeu que era a única equipe do Rio classificada para o nacional, entendemos que não estávamos representando só a escola, mas também São Gonçalo e todo o estado”, afirmou.

Foi a partir dessa responsabilidade que surgiu a escolha do nome do robô. Durante uma pesquisa sobre a história do município, os integrantes procuraram pessoas que pudessem contar sobre as vozes de São Gonçalo e também refletir sobre a situação atual da cidade. Nesse processo, perceberam que muitas mulheres importantes foram apagadas ao longo do tempo.

O grupo chegou então ao nome da professora Yonara Costa, uma educadora que está desenvolvendo uma pesquisa com foco justamente em dar voz a mulheres de São Gonçalo que foram silenciadas ao longo da história. “Quando nós descobrimos que a pesquisa dela era sobre mulheres que foram apagadas, fez muito sentido para a nossa equipe. A gente queria que o robô representasse essa ideia de dar voz”, destacou.

A homenagem ganhou ainda mais significado porque Yonara já deu aula para Vanderson e João Victor, que hoje atuam como técnicos da equipe. Para os estudantes, a escolha mostra como a educação transforma trajetórias e conecta gerações.