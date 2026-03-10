Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Prefeitura de Maricá amplia operação das vans gratuitas com novas linhas

Novas rotas ampliam o atendimento do transporte Tarifa Zero circulando em bairros como Ubatiba, Itaipuaçu e Divinéia

10 de março de 2026 - 08:58
A ampliação do serviço faz parte da estratégia do município de fortalecer a mobilidade urbana -

A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), iniciou nesta segunda-feira (09/03) a operação de duas novas linhas de vans gratuitas no sistema Tarifa Zero. Também foi realizado um ajuste no itinerário de uma linha para ampliar o atendimento à população.

As novas rotas são Centro x Caboclo (via Ubatiba) e Barroco x Inoã (via MCMV Itaipuaçu). Além disso, a linha Centro x Guaratiba (via Boqueirão) teve o itinerário ampliado e passa a atender o bairro da Divinéia, facilitando o deslocamento dos moradores da região.

A ampliação do serviço faz parte da estratégia do município de fortalecer a mobilidade urbana e ampliar o acesso ao transporte público gratuito, levando o sistema a mais moradores.

O presidente da EPT, Celso Haddad, destacou que as novas linhas ampliam o alcance do transporte gratuito na cidade. “Estamos atendendo novas regiões que antes não contavam com esse tipo de transporte, permitindo que mais moradores tenham acesso às linhas das vans e possam se deslocar pela cidade com mais qualidade”, afirmou.

As vans operam desde janeiro no modelo Tarifa Zero. Atualmente, o sistema conta com 59 veículos distribuídos em 24 linhas , que atuam de forma complementar aos ônibus “Vermelhinhos”, conectando regiões que não são atendidas diretamente pelas linhas de ônibus e reduzindo distâncias para deslocamento dentro da cidade.

O embarque nas vans é gratuito e não exige cadastro ou cartão. Todos os passageiros viajam sentados, seguindo critérios de segurança definidos pela EPT. Os itinerários completos das linhas podem ser consultados no site da empresa (eptmarica.rj.gov.br).

