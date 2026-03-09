Empreendimentos solidários serão capacitados pela ONG Mulheres da Parada em São Gonçalo

O projeto prevê ainda a realização de 12 feiras e um Festival de Economia Solidária ao longo do processo - Foto: Divulgação

Dezoito pequenos empreendimentos solidários de vários segmentos em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, e envolvendo 148 famílias serão capacitados através do projeto Rede Solidária Mulheres da Parada para melhorar seus negócios. A apresentação do projeto, que será realizado com recursos do Ministério do Trabalho e Emprego, acontece nesta terça-feira (10), no Centro Cultural Joaquim Lavoura.

Segundo a presidente e fundadora da ONG Mulheres da Parada, Letícia da Hora, o projeto vai durar 16 meses no total e oferecer, além da capacitação profissional, orientação contábil e jurídica e de marketing aos empreendedores de estética e moda afro, cultura e arte, gastronomia, artesanatos e de outros segmentos.

“A gente pensou este projeto a partir da nossa participação como membro do Fórum de Economia Solidária de São Gonçalo e da nossa própria experiência ao estimular as alunas formadas pelos nossos cursos de tranças e cosméticos naturais, por exemplo, a se organizarem em iniciativas colaborativas de trabalho”, explicou Letícia.

Ainda de acordo com Letícia da Hora, o projeto prevê ainda a realização de 12 feiras e um Festival de Economia Solidária ao longo do processo, além da criação de uma plataforma digital para divulgação dos produtos e serviços dos 18 empreendimentos colaborativos. Mais de 80% deles são formados por mulheres pretas e mais de 50% de favelas e comunidades dos bairros Salgueiro e Santa Izabel.