Mulher esfaqueada pelo ex-companheiro morre em Armação de Búzios

Valéria Matos Ribeiro, morreu após ser esfaqueada pelo ex-companheiro Ademilson da Silva, que se matou logo em seguida - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Valéria Matos Ribeiro, morreu após ser esfaqueada pelo ex-companheiro Ademilson da Silva, que se matou logo em seguida - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

A mulher esfaqueada pelo ex-companheiro em Armação de Búzios, Valéria Matos Ribeiro, de 48 anos, morreu na madrugada deste domingo (25), no Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé.

Através de nota, a Prefeitura de Armação de Búzios qyuw aléria chegou a ser submetida a exames complementares para avaliar a extensão dos ferimentos e auxiliar no tratamento. Porém, por causa das graves lesões, os médicos esperavam condições clínicas para realizar uma nova cirurgia.

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"Apesar dos esforços dos profissionais e de todos os recursos empregados no atendimento, a paciente não resistiu e morreu na madrugada de domingo".

A morte de Valéria foi lamentada pelas secretarias da Mulher e de Saúde do município.

A vítima foi atacada pelo ex-marido Ademilson da Silva, de 54 anos. O crime ocorreu na frente do filho de Valéria, de 8 anos, que ficou ferido ao tentar defender a mãe. Depois do crime, Ademilson mandou um áudio para o irmão de Valéria confessando o crime e logo em seguida ele se matou.