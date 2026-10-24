Búzios: Mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro e filho de 8 anos também fica ferido
O acusado foi encontrado morto pouco depois do ataque
Uma mulher foi esfaqueada no abdômen pelo ex-marido, e está internada em estado grave. O crime ocorreu na casa da vítima e foi presenciado pelo filho, de 8 anos, que também ficou ferido, nesta sexta-feira (23), no bairro Vila Verde, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos.
A vítima, de 48 anos, foi submetida a uma cirurgia de emergência para retirar o objeto perfurante e continua recebendo cuidados médicos. O suspeito do ataque é o ex-marido da mulher, de 54 anos.
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Pouco depois do ataque, o homem enviou uma mensagem de voz para o irmão da mulher, falando sobre o que havia acontecido. No áudio ele alegou que sofreu muita humilhação e confessou que esfaqueou a vítima. Depois, ele pediu para que o ex-cunhado socorresse a mulher, pois não sabia se ela havia morrido.
Após o crime, o homem fugiu do local em um veículo vermelho, que mais tarde foi localizado por policiais. Os militares encontraram o homem morto em sua própria residência, no bairro Rasa. O caso foi registrado como suicídio.
A vítima continua internada no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé. Os familiares contaram que o estado de saúde dela ainda é crítico e há a possibilidade de uma nova cirurgia nas próximas horas.
Durante o ataque, o filho da vítima, de apenas 8 anos, tentou proteger a mãe e acabou sofrendo ferimentos leves em um dos braços. A criança está na mesma unidade médica em que a mãe está internada e apesar de continuar em observação médica, não corre risco de vida.
Depois da chegada das vítimas a unidade médica, os policiais militares foram acionados, por volta das 7h30.
Casal separado desde fevereiro
A vítima e o acusado estiveram em um relacionamento por 15 anos, porém estavam separados desde fevereiro. Os familiares afirmaram que o acusado teria concordado em deixar o imóvel em que o casal morava depois do término.
Ainda segundo os parentes, durante os anos de relacionamento, nunca presenciaram momentos de violência entre o casal. Em razão da falta de registros de agressões, não havia medida protetiva contra o homem. Ainda não se sabe as circunstâncias exatas que resultaram no ataque.