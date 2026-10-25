Outubro Verde destaca importância do uso de preservativos

Durante todo o ano, a coordenação oferece o teste rápido na Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis - Foto: Divulgação

Durante todo o ano, a coordenação oferece o teste rápido na Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis - Foto: Divulgação

Dentro da campanha Outubro Verde, dedicada à conscientização e à prevenção da sífilis e da sífilis congênita - ambas Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo reforça a importância do uso do preservativo em todas as relações sexuais. O método é uma das principais formas de prevenção - não só da sífilis, mas de todas as ISTs - e deve ser utilizado de maneira correta e permanente, independentemente do tipo de relacionamento ou da ausência de sintomas.

Disponíveis gratuitamente na maioria das unidades de saúde, principalmente nas unidades de saúde da família (USFs), os preservativos masculino e feminino são métodos de barreira que ajudam a reduzir o risco de transmissão de diversas ISTs, entre elas sífilis, HIV, gonorreia, clamídia e hepatites virais, além de contribuírem para a prevenção da gravidez.

“Para que o preservativo cumpra sua função de proteção, alguns cuidados são importantes. Ele deve ser colocado antes de qualquer contato genital, oral ou anal, permanecer durante toda a relação e não pode ser reutilizado. Também é necessário verificar a validade e a integridade da embalagem antes do uso. A embalagem deve ser aberta cuidadosamente, sem o uso de objetos que possam danificá-lo. Após o uso, o preservativo deve ser retirado com cuidado, segurando para evitar o vazamento do conteúdo e descartado no lixo”, explicou a coordenadora do Programa das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)/Aids e Hepatites Virais da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsadc), Monique Gonzalez.

Ela recomenda ainda que o preservativo seja utilizado em todas as relações sexuais, mesmo quando não há sintomas ou sinais aparentes de uma IST.

“Muitas infecções podem permanecer sem manifestações perceptíveis, favorecendo a transmissão. Além do uso do preservativo, a prevenção das ISTs inclui a realização periódica de testes, especialmente após situações de exposição. Em caso de diagnóstico confirmado, os tratamentos também são oferecidos gratuitamente pelo SUS. Outra informação muito importante é que as parcerias sexuais também devem ser avaliadas e tratadas, evitando a retransmissão”, finalizou Monique.

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Testes - Durante todo o ano, a coordenação oferece o teste rápido na Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, na Parada 40, ou em qualquer unidade básica de saúde (com exceção da USF Neves), que têm os testes disponíveis, sempre de segunda a sexta, das 9h às 16h. O tratamento da sífilis é ofertado em 14 locais.

Para detectar a sífilis, basta um furo no dedo e o resultado sai em 20 minutos. Toda pessoa que tem vida sexual ativa e desprotegida precisa fazer os testes das ISTs, pelo menos, uma vez ao ano. A sífilis, quando não tratada, pode causar até a morte.

Locais de tratamento da sífilis:

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

Clínica Municipal do Barro Vermelho

Clínica Gonçalense do Mutondo

Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis

USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

USF Luiz Carlos Prestes, em Santa Catarina

USF Bento da Cruz, Porto Novo

USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno