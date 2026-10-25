Eleições em SG e Niterói têm previsão de fortes chuvas e alerta de ventos de mais de 50 km/h

São Gonçalo e Niterói têm previsão de chuva durante todo o dia de eleição - Foto: Arquivo/OSG

São Gonçalo e Niterói têm previsão de chuva durante todo o dia de eleição - Foto: Arquivo/OSG

O segundo turno das eleições, neste domingo (25), vai ser marcado por chuva e queda nas temperaturas, em São Gonçalo e Niterói. No momento da apuração dos votos, às 17h, os dois municípios tem previsão de chuva, de acordo com o ClimaTempo.

Os eleitores das duas cidades vão votar sob chuva e temperaturas baixas. Quem deixar para exercer o direito do voto no período da tarde, pode ser surpreendido com temporal. Em Niterói há alerta de ventos podendo chegar a 50 km/h.

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Confira a previsão do tempo para São Gonçalo e Niterói:

São Gonçalo: Será um dia de sol com muitas nuvens, períodos nublados e chuva na parte da manhã. À tarde e à noite, haverá temporal. São esperados 38,6 mm de chuva. A temperatura mínima é de 22ºC e a máxima, de 24ºC.

Niterói: O tempo será severo, com chuva forte e trovoadas durante todo o dia. São esperados 41,2 mm de chuva. Também há alerta para ventos que podem chegar a 50 km/h ou ultrapassar essa velocidade. A temperatura mínima é de 22ºC e a máxima, de 23ºC.

A apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem início às 17h, no horário de Brasília. Nesse horário, o site Climatempo aponta previsão de chuva e temperatura de 23ºC.