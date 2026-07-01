Prefeitura de Saquarema abre concurso com 1.268 vagas efetivas na área da Educação

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do IBAM - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do IBAM - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

A Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, abriu concurso público com 1.268 vagas efetivas voltadas à área da Educação. A seleção está sendo organizada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e tem como objetivo reforçar a rede municipal de ensino e ampliar a oferta de serviços à população.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.690,05 e R$ 4.603,34, de acordo com o cargo.

Para quem possui nível superior, há vagas para Professor Docente-2 nas áreas de Ciências e Estudos Turísticos. Já para o nível médio, as oportunidades incluem os cargos de Auxiliar de Educação Infantil, Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), Professor Docente-1 e Profissional de Apoio ao Estudante com Deficiência.

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As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do IBAM, até o dia 21 de julho de 2026. A taxa de participação é de R$ 94,00 para cargos de nível médio e R$ 123,00 para nível superior.

De acordo com o superintendente da Área de Organização e Gestão do IBAM, Marcus Alonso, o concurso representa um avanço nos investimentos em educação no município. “Esta é uma oportunidade para profissionais que desejam ingressar no serviço público e contribuir com o fortalecimento da rede municipal de ensino”, destacou.

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os candidatos, aplicada em duas datas distintas. No dia 30 de agosto de 2026, farão a avaliação os candidatos aos cargos de Professor Docente-2 (Ciências e Estudos Turísticos), Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Profissional de Apoio ao Estudante com Deficiência. Já no dia 13 de setembro de 2026, será a vez dos concorrentes às vagas de Auxiliar de Educação Infantil e Professor Docente-1.

Do total de vagas, 1.205 são destinadas à ampla concorrência e 63 reservadas para pessoas com deficiência (PcD). Entre os requisitos básicos estão: ter nacionalidade brasileira ou equivalente, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, possuir no mínimo 18 anos na data da posse e atender ao nível de escolaridade exigido para o cargo, conforme previsto em edital.

Com mais de 70 anos de atuação, o IBAM é reconhecido nacionalmente por sua contribuição à gestão pública municipal, atuando na organização de concursos, capacitação de servidores e desenvolvimento de estudos técnicos voltados à melhoria dos serviços públicos.