Tremores de terra são registrados no litoral do Rio próximo a Saquarema

Cinco tremores de terra de baixa intensidade foram registrados na última sexta-feira (26) no oceano, em uma área localizada a aproximadamente 75 quilômetros da costa de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Os eventos sísmicos foram monitorados pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), responsável pelo acompanhamento da atividade sísmica no país.

Segundo os registros, os abalos ocorreram em diferentes horários ao longo do dia. O primeiro foi detectado às 8h58, com magnitude de 2,5. Em seguida, outros tremores foram registrados às 12h15 (2,1), às 12h18 (1,7), às 13h (2,1) e, por fim, às 21h23, quando foi registrado um tremor de magnitude 1,5.

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As ocorrências foram identificadas pelas estações da RSBR e analisadas pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). A rede é coordenada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI), com apoio do Serviço Geológico do Brasil.

De acordo com o sismólogo Gilberto Leite, do Observatório Nacional, esse tipo de atividade faz parte do comportamento geológico do território brasileiro e, em geral, não representa perigo para a população.

Ele explica que pequenos tremores acontecem devido às tensões naturais presentes na crosta terrestre e que a margem sudeste do país concentra a principal área de atividade sísmica em alto-mar, onde registros desse porte são relativamente frequentes.

O especialista também destaca que não é possível prever quando um novo tremor poderá ocorrer ou qual será sua intensidade. Apesar disso, o histórico da região indica predominância de eventos de baixa magnitude, sem potencial para causar danos.

A costa do estado do Rio de Janeiro já havia registrado uma sequência de tremores semelhante recentemente. Nos dias 21 e 22 de maio deste ano, foram identificados tremores nas proximidades de Maricá.

Na ocasião, os maiores abalos atingiram magnitudes de 3,3 e 3,1, respectivamente, e não houve relatos de moradores que tenham sentido os fenômenos.