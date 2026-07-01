Operação Contenção: Polícia Civil deflagra ofensiva para desarticular estrutura do Comando Vermelho na Região dos Lagos

Em mais uma fase da “Operação Contenção”, policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) deflagraram, nesta quarta-feira (01/07), uma ofensiva para desarticular a estrutura operacional do Comando Vermelho na Região dos Lagos. A ação tem como alvo integrantes da facção responsáveis pelo tráfico de drogas, controle territorial e ataques armados na região. As investigações também identificaram um esquema estruturado de delivery de entorpecentes. Os mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos em endereços localizados em Armação dos Búzios, Cabo Frio, Belford Roxo e Nova Iguaçu, com apoio de equipes do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da 126ª DP (Cabo Frio).

As investigações revelaram a atuação da facção criminosa em comunidades da Região dos Lagos, sob liderança do traficante Wilton Carlos Rabello Quintanilha, conhecido como “Abelha”. Ele seria o responsável por coordenar, a partir do Rio, as atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo naquela localidade.

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Ao longo das apurações, os policiais da especializada reuniram um amplo conjunto probatório, incluindo mídias extraídas de celulares e contas de integrantes da organização criminosa. As imagens mostram criminosos ostentando armamento de guerra, comercializando entorpecentes, promovendo incursões armadas em áreas dominadas por facções rivais e instalando barricadas para restringir a circulação da população.

O trabalho de inteligência também identificou um sofisticado esquema de delivery de drogas. Os usuários realizavam os pedidos por aplicativos de mensagens, efetuavam o pagamento e recebiam os entorpecentes no endereço indicado.

Durante as diligências desta quarta-feira, os agentes buscam apreender armas de fogo, drogas, aparelhos eletrônicos e outros elementos que possam contribuir para o aprofundamento das investigações.

A ação integra a “Operação Contenção”, ofensiva estratégica do Governo do Estado para conter e reprimir o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho. O objetivo é desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da organização, além de capturar traficantes que atuam na região. Até o momento, a operação já resultou em mais de 370 capturados e 137 criminosos neutralizados em confronto. Também foram apreendidas cerca de 480 armas, entre elas 190 fuzis, além de mais de 51 mil munições.